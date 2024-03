MELANIE MARTINEZ – il “The Trilogy Tour” torna in Italia ad ottobre

A grande richiesta Melanie Martinez torna in Italia con due nuove date. Il fenomeno multiplatino alt-pop che ha incantato il Forum di Milano nel 2023 con uno show illuminante, farà ritorno nel nostro paese venerdì 18 ottobre 2024 all’Unipol Arena di Bologna e sabato 19 ottobre 2024 al Forum di Milano. Le date italiane saranno il gran finale e chiuderanno la parte europea del The Trilogy Tour.

Il fenomeno multi-platino del pop alternativo Melanie Martinez ha presentato i piani per il suo tour di concerti più ambizioso. Il Trilogy Tour vedrà l’evoluzione dell’alter ego della Martinez “Cry Baby” eseguita dal vivo. Includerà i successi di tutti e tre i suoi album che hanno conquistato la Top 10: Cry Baby, K-12 e Portals, che hanno totalizzato oltre 14 miliardi di streaming in tutto il mondo. Il tour prenderà il via il 10 maggio 2024 alla Climate Pledge Arena di Seattle WA e visiterà le arene di tutto il Nord America fino a metà giugno. Tra i luoghi più importanti figurano luoghi storici come il Kia Forum di Inglewood, California (15 maggio), il Madison Square Garden di New York (5 giugno) e la Scotiabank Arena di Toronto (9 giugno).

Martinez – che ha recentemente concluso il suo acclamato PORTALS Tour, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo dall’estate scorsa fino a febbraio – sarà anche tra le star di spicco che si esibiranno in festival annuali come il Bonnaroo di Manchester, TN (15 giugno), il Lollapalooza di Chicago, IL (1-4 agosto) e l’Osheaga 2024 di Montreal, QC (2 agosto).

Il PORTALS Tour ha celebrato l’arrivo del nuovo album della Martinez, PORTALS, disponibile ora in un’edizione digitale deluxe ampliata con tre brani aggiuntivi. Acclamato da Rolling Stone come un “disco maturo e inventivo senza sforzo” di “un’artista che non ha paura di partire da zero e di affrontare idee complesse e difficili”,l’album si è rivelato il più alto debutto di Melanie nella Billboard 200 al momento dell’uscita, nel marzo 2023, arrivando al #2 con 142.000 unità equivalenti guadagnate nella prima settimana – il terzo debutto consecutivo di Martinez nella Top 10 della Billboard 200. PORTALS ha inoltre debuttato al primo posto delle classifiche Billboard”Current Alternative Albums”, “Current Pop Albums”, “Top Album Sales”, “Current Album Sales”, “Internet Albums”, “Digital Albums” e “Top Alternative/Rock Albums”, oltre a raggiungere il secondo posto nella classifica “Top Vinyl Albums”. L’album è diventato immediatamente un successo mondiale, con il primo debutto di Martinez al primo posto in Australia, il primo posto in Nuova Zelanda, il secondo posto nel Regno Unito, il terzo posto in Canada e Irlanda e i primi dieci posti in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Spagna.

PORTALS include i singoli di successo “VOID” e “DEATH”, entrambi entrati nella storia come le prime canzoni originali della Martinez a debuttare nella “Hot 100” di Billboard. “DEATH” è accompagnato da un video cinematografico – diretto, concepito e disegnato dalla stessa Martinez – che ha raggiunto il primo posto nella classifica dei “Top Music Videos” di YouTube e vanta attualmente oltre 36 milioni di visualizzazioni ufficiali. Il brano è stato presentato per la prima volta con una serie di inquietanti clip che rivelavano la rinascita del personaggio di Martinez “Cry Baby”, scatenando rapidamente una frenesia di teorie e raccogliendo oltre 115 milioni di visualizzazioni su tutti i social. Il brano e il suo avvincente video di accompagnamento si sono guadagnati l’apprezzamento di Billboard, che ha commentato: “L’autrice pop d’avanguardia crea mondi audaci ed espansivi con ogni progetto… Mentre il drammatico brano di cinque minuti può essere collegato al suo risveglio artistico, la batteria cinetica e gli elementi elettronici faranno sentire rinati anche gli ascoltatori”.

Martinez ha inoltre recentemente collaborato con l’azienda di profumi Flower Shop Perfumes Co. per lanciare una nuova collezione di quattro fragranze, Portals Parfums. Le prevendite sono state avviate alle ore 11:00 del 1° novembre e i profumi diretti al consumatore sono andati completamente esauriti la sera successiva, in meno di 48 ore. Portals Parfums segue il grande successo della fragranza di debutto di Martinez del 2016, Cry Baby Perfume Milk, che è andata rapidamente esaurita e ora si può trovare solo sulle piattaforme di rivendita per un prezzo che può raggiungere i 2.000 dollari a bottiglia. Lavorando con i profumieri IFF Natasha Côté, Patty Hidalgo e Laurent Le Guernec, Martinez è stato profondamente coinvolto in tutti gli aspetti dello sviluppo della nuova collezione di profumi. Come Cry Baby Perfume Milk, che è stato confezionato in modo creativo in una replica di un biberon vintage, Portals Parfums si presenta in un sorprendente flacone scultoreo alto un metro e mezzo, con una testa di creatura dai molti occhi che si apre come una matrioska per rivelare quattro fiale di vetro all’interno. Trasportando chi le indossa in mondi diversi con un semplice spruzzo, ogni profumo unico è stato progettato per riflettere i quattro elementi classici: Acqua dell’intuizione, Aria della chiarezza, Passione ardente e Abbondanza terrestre. Portals Parfums è attualmente esaurito. Per essere informati sul riassortimento e sul lancio di altri prodotti, visitare il sito PortalsParfums.com. La collezione di profumi Portals Parfums servirà da base per altri prodotti Portals , tra cui un’ampia collezione di candele profumate.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di martedì 26 marzo. Scopri di più su www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 27 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.