THE WARNING – il concerto di Milano è SOLD OUT, nuovo appuntamento a Bologna

Il trio di sorelle Dany, Pau e Ale Villareal ha dimostrato di avere un pubblico affezionatissimo nel nostro paese: il concerto di giovedì 11 aprile ai Magazzini Generali di Milano è esaurito in prevendita, e per accontentare chi è rimasto a bocca asciutta le The Warning saranno di ritorno in estate, precisamente giovedì 18 luglio 2024 al BOnsai Garden di Bologna. I biglietti per la nuova data sono già disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Boxerticket.

The Warning infondono nella musica rock una dose di adrenalina. Il trio di sorelle si fa avanti con riff da capogiro, ritmi imprevedibili, cori da stadio e voci inarrivabili. Se c’è qualcuno che può dare inizio al ritorno del rock sono queste tre donne. Dopo essere esplose sul web con una serie di hit virali, le The Warning hanno pubblicato una serie di lavori indipendenti tra cui Escape The Mind (2015), XXI Century Blood (2017) e Queen of the Murder Scene (2019) prima di pubblicare l’ultimo album ERROR (2022) su etichetta Lava/Republic. Durante la loro carriera hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Muse, Guns N’ Roses, Royal Blood e Foo Fighters, collezionato una lunga serie di sold out in giro per il mondo e sono diventate il volto della nuova campagna pubblicitaria di Pepsi Black.

La formazione ha recentemente pubblicato i primi tre singoli estratti dal nuovo album Keep Me Fed, la cui uscita è prevista per il prossimo giugno: S!CK, Hell You Call a Dream e Que Mas Quieres.

THE WARNING

Europe Tour 2024

Giovedì 11 Aprile 2024

Milano, Magazzini Generali – via Pietrasanta, 16

Opening: CONQUER DIVIDE

Inizio concerti h. 21:00

SOLD OUT!!!

Nuova data: Giovedì 18 Luglio 2024

Bologna, BOnsai Garden / Parco delle Caserme Rosse – via di Corticella, 147

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Boxerticket.

Posto unico in piedi: € 27,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto