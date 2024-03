GIUSE THE LIZIA – per la prima volta all’Alcatraz di Milano

Partire dai live e non fermarsi più: suonare davanti a 10 persone, poi 100, poi 1000 e conquistarle tutte. Crescere assieme al pubblico sotto il palco, creare un legame che durerà per sempre e avere la sensazione tangibile che qualcosa alla fine lo si è fatto davvero. Non è forse su un palco che si trova tutto il senso di fare musica? Giuse The Lizia è sempre più vicino a scoprirlo.

Il 25 novembre il cantautore si esibirà per la prima volta all’Alcatraz di Milano. Una data unica e speciale, un concerto evento che sarà, come lui stesso racconta, “una grande festa, per raccontare questi primi anni di canzoni e per presentarne di nuove”. Uno dei più stimati portavoce della sua generazione è in attesa di rivelare quindi nuove canzoni, ancora caldo del successo del suo disco d’esordio, “Crush”.

“Il bello della musica – commenta Giuse The Lizia – è che ad un certo punto ti ritrovi davanti alle persone che ti ascoltano e che ti vogliono bene per cantare fortissimo le tue canzoni. Un rito collettivo. Per stemperare l’ansia da prestazione del suonare in un posto così culto come l’Alcatraz penso solo a questo, al fatto che saremo tantissime voci che urlano e si divertono, come se fosse una festa molto grande con tanti amici. Quando guardo i concerti di altri artisti mi emoziono perché percepisco davvero la potenza e la magia della musica e pensare che tra qualche mese qualcuno potrebbe emozionarsi allo stesso modo mentre canto io, mi fa venire il capogiro. Poco più di un anno fa sarebbe stato impensabile tutto questo. Non vedo l’ora”.

Le prevendite della data, organizzata e prodotta da Comcerto e Live Nation, sono disponibili online su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 22 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Nella sua musica, attraverso sfumature indie rock e urban, ci sono tutte le emozioni che vive ogni giorno e i suoi testi raccontano storie universali, fissando momenti di vita che così diventano eterni. Il suo percorso inizia nell’aprile del 2021, quando esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey, e da subito il suo nome si consacra sui palchi live. Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo”, EP di esordio, seguito a maggio 2022 dal secondo EP “LALALACRIME”. Il singolo “One more time” è il primo che anticipa il primo disco, seguito il 30 novembre da “Sincera”, brano che ha portato sul palco di Sanremo Giovani 2022. Il 17 marzo 2023 esce “Lato A Lato B”, co-scritto con Fulminacci, ultimo singolo che precede l’attesissima uscita, il 14 aprile, del primo album “Crush”: 12 tracce scritte e composte da Giuse insieme a molti amici artisti e produttori. Nell’estate del 2023 il disco è stato suonato e portato in giro nei più importanti festival della penisola e a ottobre il tour è proseguito nei club, segnando tre importanti sold out ai Magazzini Generali di Milano, al Largo Venue di Roma e al Locomotiv di Bologna. Il tour è stato anche l’occasione per celebrare il ritorno discografico con il singolo “Radical”, uscito il 27 settembre, seguito dal brano “scs” a inizio gennaio 2024.