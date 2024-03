JXDN – una data in Italia a settembre

A grande richiesta arriva in Italia JXDN con un unico appuntamento giovedì 26 settembre 2024 al Fabrique di Milano. La star della scena pop punk della gen-z da un miliardo di stream porterà nel nostro paese “WHEN THE MUSIC STOPS”, il suo nuovo disco, che uscirà il prossimo 28 giugno co-prodotto da Travis Barker.



Il 15 marzo, jxdn ha anche condiviso il singolo principale dell’album, “WHAT THE HELL”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e accompagnato da un video musicale ufficiale diretto da Hunter Moreno. WHEN THE MUSIC STOPS è l’atteso seguito di jxdn al suo celebre album di debutto Tell Me About Tomorrow.

Dopo aver raggiunto lo status di disco d’oro negli Stati Uniti e aver accumulato oltre un miliardo di stream in tutto il mondo, jxdn si è affermato come ambasciatore della gen-z per una generazione di fan troppo giovani per aver vissuto l’esplosione iniziale del pop punk negli anni 2000. Co-prodotto da Barker e Andrew Goldstein, WHEN THE MUSIC STOPS approfondisce il genere e contiene diciassette canzoni, tra cui la title track dell’album, pubblicata all’inizio di quest’anno.

WHEN THE MUSIC STOPS segue l’uscita dei singoli indipendenti di jxdn del 2023 “Chrome Hearted”, “Elevated Heartbreak” e la sua cover di “Romantic Homicide” di d4vd.

Il celebre album di debutto di jxdn, Tell Me About Tomorrow, è arrivato nel 2021 con il plauso della critica e da allora ha accumulato più di un miliardo di streaming globali. Al suo arrivo, l’album ha fatto guadagnare a jxdn il #3 Alternative New Artist Albums, il #5 Top New Artist Albums e l’ #11 Digital Albums nella classifica di Billboard. Inoltre, jxdn è stato incluso nell’elenco di Variety”Power of Young Hollywood” 2021 Music impact e nell’elenco di Billboard “21 Under 21” per i due anni consecutivi in cui era eleggibile (2020 e 2021), oltre a ottenere le nomination per gli MTV VMA e gli MTV EMA nel 2021.

jxdn ha stretto una partnership con PLUS1 in modo che 1€ per ogni biglietto vada alla Coop’s Advice Foundation per sostenere il loro lavoro che aiuta la società a comprendere e affrontare la salute mentale e la dipendenza, specialmente tra i membri della GenZ e della Gen Alpha. www.coopsadvice.org

JXDN

Nel 2024 jxdn si lascia alle spalle il passato e si proietta nel futuro. Fino a questo momento, la stella emergente ha raggiunto lo status di disco d’oro, ha totalizzato oltre un miliardo di stream e non solo, ha collaborato con icone, ha fatto il tutto esaurito in tour da protagonista e ha raccolto un ampio consenso. Cresciuto da due religiosi, jxdn ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in Texas. Senza molti soldi o risorse, si è rifugiato nella musica come via di fuga. Quando ha compiuto 14 anni, la famiglia si è trasferita a Chattanooga, TN. All’ultimo anno di liceo, è andato di nascosto a un concerto dei Juice WRLD (il suo primo) e questo ha cambiato la sua vita. Nel 2020, si lega all’iconico batterista dei Blink-182 e fondatore della DTA Records Travis Barker, che lo mette subito sotto contratto. Ha servito il disco “ANGELS & DEMONS”, certificato oro. Quest’ultimo ha anche spianato la strada al suo album di debutto completo del 2021, Tell Me About Tomorrow, evidenziato da “SO WHAT!”, “BETTER OFF DEAD”, “TONIGHT” [feat. iann dior] e “WANNA BE” [feat. Machine Gun Kelly]. Oltre alle esibizioni televisive su ELLEN e Jimmy Kimmel LIVE!, la sua interpretazione di “Think About Me” per MTV Push ha ottenuto una nomination per la “Push Performance of the Year” agli MTV VMAS. Inoltre, ha riempito i palazzetti in un tour coast-to-coast. Nel frattempo, ha subito perdite, ha lottato contro la salute mentale, ha affrontato la dipendenza e ha capito chi era destinato a essere da sempre. Armato di saggezza e di una visione deliberata per il futuro, jxdn si ripresenta nel 2024 con un nuovo album completo all’orizzonte quest’anno per DTA Records.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 14.00 di mercoledì 27 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 14.00 di giovedì 28 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.