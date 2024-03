TWENTY ONE PILOTS – Due date in Italia nel 2025

Il duo vincitore di un GRAMMY Award Twenty One Pilots arriva in Italia con due date. Saranno protagonisti giovedì 17 aprile 2025 all’Unipol Arena di Bologna e lunedì 28 aprile 2025 al Forum di Milano. La band porterà in tour, oltre ai loro grandi successi, il nuovo album “Clancy” in uscita il 17 maggio su etichetta Fueled By Ramen.

La band ha già pubblicato il primo singolo dell’album “Overcompensate” disponibile su tutte le piattaforme streaming e accompagnato dal video ufficiale diretto dal collaboratore di lunga data Reel Bear Media.

Dopo che all’inizio del mese i fan sono stati informati dell’uscita del nuovo album tramite messaggi criptici e artswap occulti sui servizi di streaming, “Overcompensate” dà il benvenuto agli ascoltatori nel mondo immersivo della band di “Trench”. Strati di sintetizzatori si accumulano su un breakbeat in corsa – un abile passaggio di dinamiche alternative, che si flettono a tempo e sono pronte a esplodere.

Con oltre 33 miliardi di streaming nel mondo e più di 3 milioni di biglietti dei tour venduti, il duo composto da Tyler Joseph e Josh Dun, originari di Columbus (OH) si è affermato come una delle band di maggior successo del 21° secolo e ha ridefinito il suono di una generazione. Co-prodotto da Joseph e Paul Meany, Clancy segna il capitolo finale di un’ambiziosa narrazione su più album introdotta per la prima volta con Blurryface, disco multiplatino del 2015. Inoltre, l’uscita di Clancy il 17 maggio coincide con il nono anniversario di Blurryface, pubblicato esattamente nove anni prima.

I Twenty One Pilots hanno ampliato l’ambizioso concept esposto in Blurryface con l’album TRENCH, certificato Platino in US nel 2018 e ORO in Italia nel 2021. Con i singoli multiplatino e platino “Chlorine”, “My Blood” e “Jumpsuit”, nominata ai GRAMMY® Award, l’album è stato inserito nelle classifiche “Best of” di fine anno da Billboard, KERRANG!, Alternative Press e Rock Sound, che lo hanno posizionato al primo posto.

Scaled And Icy, l’album del duo del 2021, ha debuttato alla posizione #1 delle classifiche Top “Rock Albums” e “Alternative Albums” di Billboard e alla #3 della “Billboard 200”, segnando il più alto debutto per un album rock nel 2021. Scaled and Icy contiene le hit numero #1 delle Radio Alternative “The Outside”, “Saturday” e “Shy Away”, quest’ultima salita alla posizione #1 in sole tre settimane, collocando il duo in un gruppo elitario di artisti con più brani saliti al numero 1 del format in tre settimane o meno, tra cui: U2, R.E.M., The Cure, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 4 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 5 aprile.