The Kolors – Le foto del concerto al Forum di Milano

La prima volta non si scorda mai, e sicuramente i The Kolors non dimenticheranno questa sera tanto facilmente. Per la prima volta in carriera il Forum di Assago, tempio della musica Milanese (ma anche Italiana) è tutto loro, loro e del loro pubblico che fa registrare il sold out.

Un palco enorme come la carriera e la gavetta che hanno preceduto il loro successo. Alle 21.30 i The Kolors sbucano da una sfera argentata posta in mezzo ad una lunghissima passerella, e Stash e soci attaccano con una scaletta che accontenta davvero tutti.

Durante il concerto hanno abbracciato sia pezzi storici che le loro grandi hit come “Frida (mai, mai, mai)”, “Pensare male” e il loro ultimo successo Sanremese “Un ragazzo una ragazza”. Non poteva certamente mancare il loro tormentone “Italodisco”, con il quale hanno fatto ballare più di una spiaggia la scorsa estate.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei The Kolors al Forum di Assago, oppure sfoglia la gallery qui sotto!

Foto di Mairo Cinquetti