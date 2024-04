ANITTA – una data in Italia a luglio

La superstar internazionale Anitta arriva in Italia con un’unica data, domenica 7 luglio 2024 al Fabrique di Milano. L’artista nominata ai GRAMMY® Award, ha appena pubblicato “Double Team”, il suo nuovo singolo, realizzato in collaborazione con Brray e Bad Gyal. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album “Funk Generation” che sarà disponibile dal 26 aprile 2024.

Prodotto da Botlok, “Double Team”, un brano in spagnolo, mescolato con il portoghese e l’inglese, è ispirato al funk carioca e caratterizzato da un ritmo da dancefloor in cui Anitta e i feat. Brray e Bad Gyal si alternano regalando ai fan un singolo pieno di sensualità.

Il video musicale ufficiale, diretto da Sam Hayes, mostra gli artisti cimentarsi in una coreografia sbalorditiva in un’atmosfera baile funk all’aperto.

Il nuovo brano anticipa l’uscita dell’album “Funk Generation”, nel quale Anitta incanala le sue influenze più formative, a partire dalla sua infanzia in Brasile. In questo modo, Anitta evoca lo spirito del classico funk brasiliano con il suo tocco personale, perfetto per una nuova generazione.

A proposito del disco, Anitta ha dichiarato:

“Funk Generation è un album in cui celebro le mie radici. Esprimo la potenza del funk di Rio in ogni brano, con i suoi ritmi unici, ballabili e sensuali. È una musicalità nata nelle favelas, dove sono cresciuta, e trasuda resistenza e arte in ogni comunità. Sono orgogliosa di lavorare a un progetto su un genere che è stato ingiustamente stigmatizzato in Brasile, ma che sta lentamente guadagnando riconoscimento in tutto il mondo. Nell’album ho coinvolto importanti collaborazioni che mi hanno aiutata a raccontare questa storia. Ho partecipato a ogni fase della produzione e della direzione visiva, raggiungendo il risultato sperato”.

Una delle massime esponenti nella diffusione del funk brasiliano nel mondo, Anitta ha pubblicato Funk Generation: A Favela Love Story nel 2023 come anticipazione di questo album che includeva i brani “Funk Rave”, “Used To be” e “Casi Casi”. Tra i suoi successi, “BELLAKEO” con Peso Pluma è stato il suo ingresso più alto nella Billboard Hot 100, mentre “Joga Pra Lua” con Dennis & Pedro Sampaio è stato apprezzato globalmente con oltre 44,9 milioni di stream su Spotify e 19 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video musicale. Sul singolo, Billboard ha dichiarato: “È una canzone che trasmette tutta l’energia della pista da ballo, e noi semplicemente amiamo ascoltarla”. Rolling Stone ha ribadito: “Potete contare su questo trio di superstar brasiliane per portare i brani batidão più infuocati”.

In Italia l’artista ha raggiunto il successo anche grazie alle collaborazioni con Fred De Palma per i singoli “Paloma” (triplo disco di platino) e “Un altro ballo” (doppio disco di platino). Inoltre, ha lavorato con Sfera Ebbasta e RVFV per il brano “Capitán” (disco d’oro).

ANITTA

Da quando ha raggiunto il successo in Brasile sei anni fa, Anitta, superstar globale nominata ai Grammy, è diventata l’artista di punta di una nuova generazione di musica latino-americana. Il primo singolo di Anitta del 2021, “Envolver” (certificato disco di platino in Italia), è diventato il più grande debutto da solista di un’artista brasiliana nella storia della Spotify Global Chart e ha battuto il record della stessa Anitta, raggiungendo il primo posto su iTunes in 19 Paesi. Nell’aprile 2022 è uscito l’album “Versions of Me”, composto da 15 tracce, pubblicato in spagnolo, inglese e portoghese, che detiene il record della migliore settimana di streaming per un artista brasiliano su Spotify, superando 1 miliardo di streaming sulla piattaforma. La scorsa estate ha vinto un MTV Music Video Award® 2022 nella categoria “Best Latin” per “Envolver”, scrivendo la storia e guadagnandosi il secondo Guinness World Record come “prima artista solista brasiliana a vincere l’MTV VMA per Best Latin (femminile)”. La vittoria ha fatto seguito a una performance esplosiva di Anitta, che ha debuttato agli MTV con “Envolver”. Nel 2019 ha vinto il premio “Best Female Artist” agli AMA latini. A partire dal 2014, Anitta è stata nominata “Best Brazilian Act” agli MTV Europe Music Awards per cinque anni consecutivi. L’anno scorso, l’artista ha portato a casa il suo secondo MTV Music Video Award® come “Best Latin”. In prima linea nel far conoscere il funk brasiliano al mondo, Anitta ha pubblicato Funk Generation: A Favela Love Storynel 2023 e il brano, molto amato dai fan, “Mil Veces”. Ha ottenuto anche una nomination come “Artista femminile dell’anno” ai People’s Choice Awards con Peso Pluma per il successo internazionale “BELLAKEO”, che ha segnato il suo ingresso più alto nella Billboard Hot 100 fino ad oggi. Inoltre, si è distinta come “la prima artista brasiliana ad avere 35 milioni di ascoltatori mensili nella storia di Spotify” e “l’artista femminile brasiliana con il maggior numero di canzoni in classifica nella storia della Billboard Hot 100”. Ha ottenuto anche una nomination come “Artista femminile dell’anno” ai People’s Choice Awards 2024.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 11 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 12 aprile.