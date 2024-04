Miles Kane – Le foto del concerto a Bologna

Tra l’Italia e Miles Kane c’è un’intesa davvero vincente, lui ama il nostro paese tanto quanto noi amiamo lui e i suoi concerti, veri momenti di unione viscerale tra lui e i suoi fan.

Quest’anno, con la data di Milano, è di scena al Covo di Bologna per portare sia il repertorio solista ma anche qualche canzone tratta dalla sua esperienza con i The Last Shadow Puppets come “Standing next to me” e “Heal”.

Grazie Miles, con questo sold out abbiamo dimostrato come i tuoi concerti qui in Italia siano sempre positivamente ricambiati, speriamo di rivederci presto!

Foto di Giulia Mazzoni