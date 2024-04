THE CULT – una data al Carroponte di Milano per i 40 anni di carriera

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di new wave, gothic rock e post-punk: la leggendaria band THE CULT annuncia oggi “The 8424 Tour”, serie di date europee in cui celebrerà 40 anni di carriera proponendo ai fan una scaletta da autentico best of!

Il gruppo guidato da Ian Astbury e Billy Duffy si esibirà sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 27 luglio 2024.

In apertura si esibirà uno special guest che sarà comunicato prossimamente.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita esclusiva ​​collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 17 aprile alle ore 09:59 del 19 aprile. Non sarà necessaria la registrazione al sito.

– In prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 19 aprile.

Linea Rock/Radio Lombardia e Metalitalia.com sono media partner del concerto dei THE CULT.

Dettagli

THE CULT – The 8424 Tour

+ special guest

sabato 27 luglio 2024 – Sesto San Giovanni (Milano), Carroponte

Prezzo del biglietto in prevendita: € 50,00 + d.p.