SIX BY SIX – guarda il video del nuovo singolo “The Mission”

I SIX BY SIX, power trio progressive formato da Ian Crichton (Saga), Nigel Glockler (Saxon) e Robert Berry (3.2), pubblicheranno il nuovo album “Beyond Shadowland” il 26 aprile 2024, ancora una volta su Inside Out Music.

La band ha registrato queste nuove undici tracce presso i Soundtek Studios di proprietà dello stesso Robert Berry.

Da oggi è disponibile il nuovo singolo “The Mission” accompagnato da un video realizzato con l’AI:

Il commento di Robert Berry in merito al brano:

“‘The Mission’ è il brano conclusivo di ‘Beyond Shadowland’ e una canzone di cui sono incredibilmente orgoglioso. Spinto dal caratteristico drumming di Nigel e caratterizzato dallo straordinario stile chitarristico di Ian, il brano è il modo perfetto concludere il viaggio di ‘Beyond Shadowland’, mentre accenna alla musica che abbiamo ancora davanti a noi. Nel nostro ultimo album, la traccia di chiusura ‘Save The Night’ si è rivelata la nostra canzone più popolare, quindi speriamo di ripetere il trucco con ‘The Mission’!”

“Beyond Shadowland” è disponibile per il preorder nei formati Limited CD Digipak, Gatefold 180g Black 2LP (con 4 bonus track esclusive) e in digitale: https://sixbysix.lnk.to/BeyondShadowland

La copertina è stata realizzata nuovamente da Rob Fowler.

SIX BY SIX – “Beyond Shadowland”

Wren

The Arms of a Word

Can’t Live Like This

Obiliex

Only You Can Decide

Titans

Outside Looking In

Spectre

Sympathise

One Step

The Mission

Vinyl-only bonus tracks:

SiX By SiX Orchestra Medley

The Arms of a Word (Instrumental)

Honor Bridge

The Mission (Instrumental)