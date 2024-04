KYGO – una data in Italia a novembre

Kygo arriva in Italia con un imperdibile appuntamento il 29 novembre 2024 al Forum di Milano. Il Dj e producer di fama internazionale approda nel nostro paese con una data milanese che farà parte del Kygo World Tour.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di martedì 23 aprile. Scopri di più su www.priceless.com/music.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 25 aprile, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 26 aprile su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

La superstar mondiale ha appena pubblicato il suo nuovo singolo estivo “For Life” con Zak Abel e Nile Rodgers.

È online anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Johannes Lovund, vede Kygo al pianoforte e Zak Abel cantare davanti alla telecamera, circondati da clip inviate dai fan che evocano momenti che rimarranno impressi per il resto della loro vita. Dalle proposte di matrimonio alle cerimonie, dalle vacanze alle serate con gli amici e molto altro ancora, il videoclip rispecchia l’energia della canzone concentrandosi sulle gioie della vita.

Il nuovo singolo segue il grande successo del brano “Whatever” con Ava Max, che ad oggi vanta ben 177 milioni di stream e oltre 20 milioni di visualizzazioni su Youtube e ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radiofonico europeo e la Top 70 di quello italiano.

Il video, diretto da Johannes Lovund, accompagna l’uscita dell’album. Il clip vede Kygo al pianoforte e Zak Abel cantare davanti alla telecamera, circondati da clip inviate dai fan che evocano momenti che rimarranno impressi per il resto della loro vita. Dalle proposte di matrimonio alle cerimonie, dalle vacanze alle serate con gli amici e molto altro ancora, il videoclip rispecchia l’energia della canzone concentrandosi sulle gioie della vita, rendendola un inno per l’estate

KYGO

Che si trovi dietro al pianoforte nel suo studio o come headliner di un festival da tutto esaurito, Kygo sta tranquillamente riaffermando il suo status di talento prodigioso, produttore all’avanguardia, DJ dinamico e influente superstar globale. Il musicista norvegese, nato Kyrre Gørvell-Dahll, è apparso per la prima volta nel 2013 ed è diventato uno degli hitmaker più forti al mondo. Con oltre 23 miliardi di stream audio e video accumulati in tutto il mondo, ha battuto numerosi record di streaming. Kygo ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi con il brano multi-platino “It Ain’t Me” feat. Selena Gomez, che ha raggiunto la Top 10 della Billboard Hot 100 e ha registrato oltre 2,9 miliardi di streaming in tutto il mondo. Nel 2019, ha pubblicato “Higher Love” con Whitney Houston (disco di platino in Italia), che ha ottenuto altri 1,4 miliardi di stream e visualizzazioni in tutto il mondo e ha raggiunto la vetta delle radio dance, oltre a lasciare il segno su un classico.

Il suo terzo album “Golden Hour” (Sony Music International/Ultra Records/RCA Records), acclamato dalla critica nel 2020, è stato anticipato dagli inni “Like It Is” feat. Zara Larsson & Tyga, “Lose Somebody” con OneRepublic e “I’ll Wait” feat. Sasha Alex Sloan. L’album ha ottenuto oltre 2,6 miliardi di stream in tutto il mondo. Dopo Golden Hour, Kygo ha pubblicato il suo remix di “What’s Love Got To Do With It” di Tina Turner e “Hot Stuff” di Donna Summer, ricevendo critiche eccezionali. Nel 2022, dopo essere stato headliner al Lollapalooza e al Life Is Beautiful, oltre ad aver registrato il tutto esaurito al Madison Square Garden e all’Ullevaal Stadion di Oslo, Kygo sorprende i fan con la pubblicazione del suo quarto album “Thrill Of The Chase” (RCA Records/Sony Music). L’album include singoli come “Dancing Feet” feat. DNCE, “Woke Up In Love” con Gryffin feat. Calum Scott e “Never Really Loved Me” feat. Dean Lewis, accumulando oltre 1 miliardo di stream in tutto il mondo e debuttando nella Top 5 della Billboard Top Dance/Electronic Albums Chart. Quest’anno Kygo ha continuato la sua serie di collaborazioni straordinarie, collaborando con Ava Max per il suo ultimo singolo “Whatever“, che la coppia ha eseguito al Jimmy Kimmel Live!