BILLIE EILISH – una data in Italia nel 2025

Arriva in Italia dopo 6 anni Billie Eilish con un unico appuntamento domenica 8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna. La superstar che sta influenzando un’intera generazione, ha da poco annunciato l’uscita del suo attesissimo terzo album in studio intitolato “Hit me hard and soft”, previsto per il 17 maggio (disponibile qui per il pre-order). Il suo Hit me hard and soft tour arriverà in Italia esclusivamente con la tappa di Bologna, promettendo uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie anche alla configurazione del palco a 360°.

Billie Eilish sarà l’Icona di Fortnite Festival (Stagione 3). Nella nuova stagione del videogioco saranno presenti le seguenti “Jam Tracks” dell’artista americana: “All the Good Girls Go to Hell”, “Happier than Ever”, “Oxytocin” e “Therefore I Am”.

Recentemente l’artista si è anche esibita in qualità di ospite all’interno del live di Lana del Rey durante la prima serata al festival Coachella, dove le due cantanti hanno duettato sulle note di “Video Games” di Lana e “Ocean Eyes” di Billie.

Il nuovo album, “Hit me hard and soft”, è il lavoro più coraggioso dell’artista finora, una raccolta tanto diversa quanto coesa di brani, un disco pensato per essere ascoltato nella sua interezza, dall’inizio alla fine. L’album fa esattamente ciò che il titolo suggerisce: colpisce duramente e dolcemente a livello di testi e di musiche, mescolando i generi e sfidando i trend mano a mano che ci si addentra nell’ascolto.

“Hit me hard and soft” è un viaggio attraverso un mondo musicale vasto e ampio, che fa provare agli ascoltatori un’intera gamma di emozioni. È ciò che l’artista, vincitrice di 9 GRAMMY® e 2 Premi Oscar sa fare meglio e che la consacra come la cantautrice più emozionante del suo tempo.

“Sono così eccitata di aver annunciato il disco. Non ci saranno singoli prima. Voglio farvelo sentire tutto in una volta. Io e Finneas non potremmo essere più orgogliosi di questo album e non vediamo l’ora che tutti voi lo ascoltiate. Vi amiamo”, scrive Billie Eilish sui propri social media.

L’album è stato scritto da Billie Eilish e dal fratello Finneas, suo fedele collaboratore, che ha anche prodotto il disco. L’album sarà disponibile da venerdì 17 maggio su tutte le piattaforme digitali. In accodo con la politica dell’artista di minimizzare gli sprechi e combattere il cambiamento climatico, i prodotti fisici saranno disponibili in varianti limitate, con la stessa tracklist e realizzati con materiali 100% riciclabili.

IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Billie Eilish continuerà la sua partnership di lunga data con l’associazione ambientalista REVERB | Home in questo tour, basandosi sul successo degli sforzi precedenti, che hanno portato a donare oltre 1 milione di dollari a progetti ambientali, di riduzione dei gas serra e di giustizia climatica, oltre 150.000 azioni dei fan e molto altro ancora. L’impegno per la sostenibilità in questo tour comprenderà la riduzione dell’inquinamento da gas serra, la diminuzione dei rifiuti di plastica monouso, il sostegno all’azione per il clima e l’aggiornamento dell’offerta delle concessioni per promuovere e incoraggiare le scelte alimentari a base vegetale con Support+Feed.

ECO-VILLAGGIO

Gli Eco-Villaggi di Billie Eilish REVERB | Home saranno allestiti in due punti dell’atrio principale di ogni spettacolo, dove i fan potranno partecipare agli iniziative di sostenibilità del tour, entrare in contatto con organizzazioni non profit e intraprendere azioni significative per le persone e il pianeta.

SUPPORT+FEED

Per un’azione collettiva incentrata sull’intersezione tra clima e cibo, https://supportandfeed.org/ lancerà una campagna a 360 gradi durante tutto il tour. Dopo il successo del 2022, Support+Feed offrirà una versione ampliata del Support+Feed Pledge, che invita i fan a consumare un pasto a base vegetale al giorno per 30 giorni, con elementi digitali e attivazioni comunitarie. I fan avranno anche l’opportunità di partecipare a raccolte di cibo a base vegetale in alcune città durante il tour per sensibilizzare e raccogliere cibo da distribuire alle comunità locali.

TRASPORTI

I fan sono incoraggiati a unirsi all’iniziativa per rendere il tour HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR più sostenibile. Ove possibile, prendete i mezzi pubblici e fate carpooling per andare e tornare dagli spettacoli per contribuire a ridurre l’inquinamento da gas serra e incoraggiare più opzioni di trasporto pubblico. I fan riceveranno informazioni via e-mail sulle opzioni di trasporto pubblico prima dello spettacolo.

LUOGHI

Anche i partner degli spettacoli contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale del tour. Oltre agli interventi per diminuire i rifiuti riducendo o eliminando la plastica monouso e deviando i rifiuti in discarica con il compost e il riciclaggio, i locali offriranno opzioni alimentari a base vegetale in tutti gli spettacoli.

TRACKLIST “HIT ME HARD AND SOFT”:

SKINNY LUNCH CHIHIRO BIRDS OF A FEATHER WILDFLOWER THE GREATEST L’AMOUR DE MA VIE THE DINER BITTERSUITE BLUE

BILLIE EILISH

Dall’uscita del suo singolo di debutto “ocean eyes” nel 2015, Billie Eilish continua a superarsi con un sound che sfida i generi. “Se le persone pensano che io abbia un sound, se credono di riconoscerlo, se qualcuno vi chiede quale sia il mio sound e voi avete la risposta, beh, vi sbagliate. Invece di cercare un suono, quando voglio fare qualcosa o quando ho un’idea di ciò che voglio fare, la faccio e basta” – ha raccontato in passato in un’intervista.

Il primo disco “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” ha debuttato direttamente al n. 1 della Billboard 200 negli Stati Uniti e in altri 17 Paesi del mondo nel 2019 ed è stato l’album più ascoltato in streaming di quell’anno (indimenticabili le hit “Bad Guy”, “When the Party’s over”, “Bury a Friend”, “Ilomilo”). Nel 2021, con l’uscita del suo secondo album “HAPPIER THAN EVER”, che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e in 19 paesi del mondo, la ventenne nativa di Los Angeles si è confermata come una delle più grandi star del 21° secolo. Tra i singoli, “Therefore I Am”, “Your Power” e la title-track. Entrambi gli album sono stati acclamati dalla critica in tutto il mondo e sono stati scritti, prodotti e registrati interamente da Billie Eilish e dal fratello FINNEAS.

Nel 2020 Billie Eilish è entrata nella storia come la più giovane artista a ricevere candidature e vincere in tutte le principali categorie alla 62° edizione dei GRAMMY® Awards, ottenendo un premio come Miglior Artista Esordiente, Album dell’Anno, Disco dell’Anno, Canzone dell’Anno e Miglior Album Vocale Pop. È anche la più giovane artista ad aver scritto e registrato una canzone ufficiale per un film della saga di James Bond, “No Time To Die”, che ha vinto l’Oscar come Miglior Canzone. Nel 2021 Billie Eilish si è esibita in un tour mondiale negli stadi che ha registrato il tutto esaurito.

Nel 2022 è uscito l’EP, “Guitar Songs”, che conteneva i singoli “TV” e “The 30th”.

Nel 2024 Billie Eilish e FINNEAS hanno vinto due Grammy Award (“Canzone dell’anno” e “Miglior canzone scritta per una colonna sonora”) e si sono aggiudicati il loro secondo Premio Oscar (“Miglior Canzone Originale”) con “What Was I Made For?. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie”, diretto da Greta Gerwig.

Ad oggi l’artista ha venduto oltre 72 milioni di copie (equivalenti) con i suoi album e singoli.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12.00 di giovedì 2 maggio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 12.00 di venerdì 3 maggio.