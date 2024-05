YES – Le foto del concerto di Padova

Ultima tappa del tour italiano del THE CLASSIC TALES OF YES TOUR 2024 al Gran Teatro Geox di Padova 8 maggio 2024, col tutto esaurito per una serata all’insegna del progressive rock più gettonato di sempre.

Dopo Roma e Milano, si conclude a Padova il viaggio di Geoff Downes, Jon Davison, Billy Sherwood, Jay Schellen e Steve Howe che si sono esibiti con la seguente setlist:

Machine Messiah

It Will Be a Good Day (The River)

Going for the One

I’ve Seen All Good People

America

Time and a Word

Don’t Kill the Whale

Turn of the Century

Cut From the Stars

The Revealing Science of God (Dance of the Dawn) / The Remembering (High the Memory) / The Ancient (Giants Under the Sun) / Ritual (Nous sommes du soleil)

Roundabout

Starship Trooper

Fondati nel 1968, gli Yes sono stati una delle band più innovative, influenti e amate nella storia della musica rock. Con oltre 50 milioni di dischi venduti, hanno ricevuto anche un Grammy Award e sono stati inseriti nella Rock And Roll Hall Of Fame nel 2017.

Pubblicato nel 2023, “Mirror To The Sky” è il 23° album in studio degli Yes. Ha raggiunto la prima posizione nella classifica degli album rock nel Regno Unito ed è entrato nella classifica ufficiale degli album nel Regno Unito alla posizione n.20.

The Classic Tales of Yes Tour 2024 è stato un viaggio emozionante attraverso la storia di una delle band più iconiche del rock progressivo. Gli Yes hanno dimostrato ancora una volta di essere veri maestri del palcoscenico, regalando ai fan momenti indimenticabili e confermando il loro status di leggende musicali.

Foto di Giuseppe Craca