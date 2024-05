NOFX – Le foto del final tour a Milano

E quindi è davvero finita: i NOFX ieri hanno suonato l’ultimo concerto in Italia della loro carriera.

Quando la notizia è uscita sembrava un incubo, come quando si sono ritirati Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Andrea Pirlo. All’inizio non ci vuoi credere, poi pensi “ma si mancano ancora dei mesi prima che succeda” e poi quei mesi finiscono e siamo qui al Carroponte a godere ma anche piangere in quel giorno che sembrava non dover mai arrivare.

Dopo la prima serata dove hanno suonato interamente “Punk In Drublic”, “Wolves in Wolves Clothing” e “Pump Up The Valuum”, per la seconda data è stato il turno di “So Long And Thanks For All The Shoes”, “White Trash, Two Heebs and a Bean” e “The Decline”.

Quasi 14.000 persone in due giorni si sono riversati al Carroponte di Sesto San Giovanni in un clima totale di festa, musica e amicizia, elementi che hanno contrassegnato la carriera dei NOFX sin dal 1983 e che ha continuato per tutto l’arco della loro carriera.

La band entra in scena alle 21.30 e parte subito con “Stickin in My Eye”, brano del 1992 che lascia poca aria alle prime file intente a godersi stage diving, cori e un Fat Mike preso benissimo.

La scaletta con i suoi 26 brani raccoglie davvero il meglio di una parte della carriera della band, troviamo “It’s My Job to Keep Punk Rock Elite”, “72 Hookers”, “Eat The Meek”, “America”.

Dopo un intermezzo, tempo di darsi una bella rinfrescata, e si torna sputando brani che con tutta probabilità hanno iniziato alla musica molte persone tra il pubblico: “Radio”, “Please Play This Song on the Radio”, “The Separation of Church and Skate” e soprattutto il brano più incredibile dei NOFX, quello che speri sempre di sentire ma che ruberebbe tempo a molti altri brani e quindi non sempre è possibile: “The Decline”.

I suoi 18 minuti sono una gioia per le orecchie del pubblico che, nemmeno a dirlo, impazzisce nonostante la presenza del brano fosse già stata annunciata, ma una cosa è leggerlo e un’altra sentirlo.

Finisce cosi, alle 23.30, l’avventura dei NOFX in Italia, con un Fat Mike visibilmente commosso che saluta le prime file, consapevole che sono stati parte di una storia stupenda e che l’amore verso la band durerà in eterno nonostante la decisione di chiudere qui una carriera che in 40 anni ha dato davvero tutto quello che poteva dare.

Clicca qui per vedere le foto dei NOFX al Carroponte di Sesto San Giovanni, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Mairo Cinquetti