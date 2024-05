JET – due date in Italia a settembre

Arrivano in Italia a grande richiesta i Jet con due date giovedì 26 settembre 2024 all’Alcatraz di Milano e venerdì 27 settembre 2024 all’Orion di Roma. Attualmente nel bel mezzo di un tour in Australia che ha registrato il tutto esaurito, il ritorno dei JET si intensifica con la conferma di un tour Regno Unito e in europa. La notizia arriva in un momento di rinascita per la band. Dopo essere stati inseriti nella ARIA Hall of Fame lo scorso anno, hanno appena pubblicato il nuovo singolo “Hurry Hurry” e stanno lavorando al loro atteso quarto album, la cui uscita è prevista per il 2025.

Il nuovo singolo “Hurry Hurry” è attualmente disponibile solo su vinile 7″, con scorte molto limitate sul loro sito ufficiale. Il lato b, “Un’avventura”, è di fatto una cover di una cover: un’interpretazione rock ‘n’ soul di Wilson Pickett di una canzone originaria di Lucio Battisti. Nic esegue la voce sia in inglese che in italiano, in omaggio al periodo trascorso in Italia negli ultimi 15 anni. Entrambi i brani saranno disponibili sulle piattaforme di streaming nel prossimo futuro.

I JET hanno ottenuto un successo fenomenale nella loro prima incarnazione, con il loro album di debutto del 2003 “Get Born” che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha raggiunto più di 6 milioni di vendite, tra cui lo status di Platino nel Regno Unito a fronte di oltre 300.000 vendite. Altri due album di successo sono seguiti con “Shine On” (2006) e “Shaka Rock” (2009), mentre il loro catalogo di successi – “Are You Gonna Be My Girl”, “Look What You’ve Done”, “Cold Hard Bitch”, “Hold On”, “She’s A Genius” e molti altri – continua a conquistare nuovi fan a distanza di anni. La band ha 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify – una cifra notevole per un gruppo il cui ultimo album è stato realizzato prima del lancio globale della piattaforma.



I Jet hanno raggiunto la popolarità internazionale all’inizio degli anni Duemila, periodo in cui il mix di spavalderia alla Exile on Main St. e di stile stomp sfacciato della band si è adattato perfettamente al revival del garage rock americano. Proveniente da Melbourne e composto dal chitarrista Cameron Muncey, dal batterista Chris Cester, dal bassista Mark Wilson e dal frontman, il quartetto si è formato proprio all’inizio del nuovo millennio. Nel 2002 hanno pubblicato Dirty Sweet, un EP solo in vinile che si è rivelato molto popolare in Australia. L’EP ha raggiunto il tutto esaurito nella sua tiratura iniziale di 1.000 copie e l’acclamazione dei Jet è cresciuta nel Regno Unito, dove hanno pubblicato un’altra edizione limitata. All’inizio del 2003 è emerso un accordo con l’America e l’EP Dirty Sweet è stato pubblicato in patria nel maggio dello stesso anno. Segue subito un’apertura in patria per i Jet. Con il fermento per l’hard rock skuzzy e vecchio stile della band, il debutto in studio dei Jet arriva a novembre con il titolo Get Born.

Con le sue chitarre frizzanti e il ritmo incalzante, “Are You Gonna Be My Girl?” è diventata una delle canzoni preferite dalle radio di tutto il mondo e Get Born ha venduto oltre tre milioni di copie. I Jet hanno ricevuto anche sette nomination agli ARIA (Australian Record Industry Association), sei delle quali sono state assegnate alla band. Nell’estate del 2005 seguono alcune date europee e nell’autunno del 2006 arriva il secondo lavoro Shine On. Il gruppo ha mantenuto un ritmo costante di tour e ha contribuito con una canzone alla colonna sonora di Spider-Man 3. Dopo una breve pausa, i Jet si riuniscono nel 2008 per iniziare a lavorare al terzo album, che arriva un anno dopo con il titolo Shaka Rock. Sono andati in tour come supporto per e , ma hanno interrotto la loro attività nel 2010 e si sono sciolti completamente nel 2012. Dopo diversi anni, tuttavia, i Jet sono tornati in attività, esibendosi come headliner in Australia all’inizio del 2017.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 29 maggio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 31 maggio.