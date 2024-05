IDAYS – La prima giornata

Il 29 maggio 2024, i Metallica hanno infiammato il palco dell’Ippodromo SNAI La Maura a Milano durante gli I-Days, in quello che è stato un evento memorabile per tutti gli appassionati del metal. Parte del loro M72 World Tour, il concerto ha visto la partecipazione di un pubblico che si stima sia stato di oltre settantamila persone!

IDAYS concerto Metallica 2024 – Foto Giuseppe Craca

Il set della serata ha incluso sia i classici intramontabili della band, come “Master of Puppets” e “Enter Sandman“, sia brani tratti dal loro ultimo album “72 Seasons“. L’esecuzione impeccabile di pezzi come “Creeping Death” e “One” ha dimostrato ancora una volta la maestria tecnica e l’intensità emotiva dei Metallica. Per arricchire lo show, a metà concerto Trujillo ha messo in scena una chicca per il made in italy, suonando e cantando al volo “Acida” dei Prozac+, impossibile descrivere il delirio in quel momento.

Ad aprire la serata sono stati gli Ice Nine Kills e i Five Finger Death Punch, che hanno scaldato il pubblico con le loro potenti performance, creando l’atmosfera perfetta per l’ingresso in scena dei Metallica​.

Il palco all’avanguardia e le spettacolari scenografie hanno contribuito a creare un’esperienza visiva mozzafiato, mentre l’energia travolgente di James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha fatto vibrare l’intero Ippodromo. La loro presenza scenica e la capacità di coinvolgere il pubblico hanno reso la serata indimenticabile per i fan, vecchi e nuovi​.

In sintesi, il concerto dei Metallica a Milano è stato un evento straordinario che ha consolidato ulteriormente il loro status di leggende del metal. La combinazione di una scaletta perfettamente bilanciata, una performance energica e una produzione di alta qualità ha reso questo spettacolo un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i presenti.

La scaletta dei brani:

Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Of Wolf and Man

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Fade to Black

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

The Day That Never Comes

Hardwired

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets