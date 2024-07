ED SHEERAN: il Mathematics European Tour 2025 passerà per l’Italia

Ed Sheeran arriva in Italia con un imperdibile appuntamento il 14 giugno 2025 a Roma. Il cantautore inglese approda nel nostro paese con una data nella Capitale che farà parte del Mathematics European Tour 2025.

La superstar mondiale Ed Sheeran ha annunciato un’altra serie di spettacoli europei di Mathematics da maggio a settembre 2025. Il tour, oltre all’Italia, toccherà Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca.

ED SHEERAN – Mathematics European Tour 2025



La location del concerto di Roma verrà comunicata mercoledì 10 luglio.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 luglio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 09:00 di venerdì 12 luglio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Ed Sheeran è un artista che ha definito un’epoca e che ha venduto quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo. Dopo aver conquistato il Nord America con il suo Mathematics Tour da record, Sheeran ha portato il suo tour di successo nel Sud-Est asiatico, negli Emirati Arabi, in India e, più recentemente, in Europa, continuando a battere record e a fare la storia.

SECONDARY TICKETS

Ancora una volta, Ed e il suo team hanno adottato una posizione rigorosa contro chiunque utilizzi siti di secondary ticketing non ufficiali per cercare di impedire che i fan vengano sfruttati quando cercano di acquistare i biglietti per i suoi spettacoli. Gli spettacoli di questo tour utilizzano una tecnologia di biglietteria digitale mobile appositamente sviluppata, con salvaguardie per garantire che i veri fan acquistino biglietti autentici e per impedire che i siti di secondary ticketing non ufficiali e i venditori di biglietti non ufficiali possano rivendere i biglietti a prezzi gonfiati e truffare i fan. I fan in possesso di biglietti ufficiali che non possono andare agli spettacoli potranno vendere i loro biglietti ad altri fan al prezzo pagato più una tassa di prenotazione attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita del valore nominale da fan a fan nel luogo in cui hanno acquistato i biglietti.

I promotori invitano tutti i clienti a utilizzare solo i siti ufficiali di vendita dei biglietti elencati su Edsheeran.com e ricordano che Viagogo non è un rivenditore ufficiale di biglietti per questo tour. Come per i precedenti tour di Ed Sheeran, gli organizzatori controlleranno le transazioni di vendita in collaborazione con il team Cyber Crime del National Trading Standards per identificare gli acquisti che violano i termini e le condizioni di vendita dei biglietti di Ed Sheeran. Tutti gli acquisti di biglietti che contravvengono a questi termini e condizioni saranno soggetti a possibili cancellazioni. Per un elenco di FAQ, visitare il sito Edsheeran.com.