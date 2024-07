FRANK CARTER e SEX PISTOLS – in Italia per un’unica data evento

Glen Matlock, Paul Cook e Steve Jones membri originari dei SEX PISTOLS, saranno insieme a Frank Carter per un unico concerto italiano, un’esclusiva data di fine estate che rimarrà nella storia!

Per una sera torneranno vivi e attuali i suoni di uno degli album-icona della musica mondiale, “Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols” che verrà risuonato integralmente dal vivo.

I Sex Pistols sono conosciuti come una tra le band più influenti della storia della musica mondiale, icona della prima ondata punk inglese.

Il gruppo emerge nei primi anni ’70 in risposta a generi musicali eccessivi come il progressive rock e le produzioni pop e pubblica nel 1977 il primo e unico LP “Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols”, che contiene brani rimasti nella storia come “God Save The Queen” e “Anarchy In The UK”.

Nel 1981, a soli quattro anni dalla sua pubblicazione, il disco raggiunge il milione di copie vendute nel solo mercato americano. Nel 2013 è certificato doppio disco di platino. In anni recenti, Never Mind the Bollocks è stato inserito in prestigiose classifiche dei migliori album di tutti i tempi ed è considerato uno dei più influenti della storia della musica.

I Sex Pistols sono da sempre conosciuti, oltre che per la musica, come vere e proprie icone di stile. Basti pensare al loro legame con la leggendaria stilista Vivienne Westwood, proprietaria della boutique SEX di Londra insieme a Malcom McLaren, manager e creatore del nome della band.

Proprio il loro nome nel 2006 è stato inserito nella “Rock and Roll Hall of Fame” e dalla loro storia il premio Oscar Danny Boyle ne ha tratto una serie TV, ‘Pistol’.

I Sex Pistols si sono esibiti l’ultima volta nel settembre 2008. Nel 2018 e di nuovo nel 2023, Jones e Cook hanno unito le forze con Billy Idol e Tony James dei Generation X per esibirsi sotto il nome di Generation Sex.

Ma ora, quest’anno, Steve Jones e gli altri membri fondatori Paul Cook e Glen Matlock, nel mese di agosto terranno tre rari concerti alla Bush Hall di Londra.

Il ricavato degli show – sold out dopo una manciata di minuti – verrà donato allo storico locale londinese per garantirne la sopravvivenza in un periodo in cui sta affrontando problemi economici.

Alla voce chi ci sarà? Frank Carter, già alla voce per Pure Love e Gallows e del suo omonimo progetto Frank Carter & The Rattlesnakes.

Dopo le tre date benefit londinesi si terrà l’unica data evento all’AMA Music Festival che rimarrà negli annali dello spettacolo dal vivo del nostro Paese.

Lo show è ufficialmente annunciato come ‘Frank Carter and Paul Cook Steve Jones Glen Matlock of the Sex Pistols’ e in scaletta sono previsti i brani dell’iconico album in studio “Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols”.

Di seguito i dettagli dello show:

FRANK CARTER AND PAUL COOK STEVE JONES GLEN MATLOCK OF THE SEX PISTOLS

+ Editors + more t.b.a.

DOMENICA 25 AGOSTO 2024

AMA MUSIC FESTIVAL – ROMANO D’EZZELINO (VI)

Biglietti in vendita su TicketOne, Ticketmaster e TicketSMS.