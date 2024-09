David Guilmor prossimamente a Roma

Dopo 2000 anni il circo Massimo di Roma continua ad intrattenere i suoi spettatori con dei spettacoli straordinari, e questa volta regalerà a Roma l’incredibile esibizione del ex chitarrista dei Pink Floyd sul palco, una tappa facente parte del piccolo tour che l’artista ha deciso di intraprendere per questo 2024 alla quale ne seguirà una non da meno al Royal Albert Hall di Londra.

Il tour romano è caratterizzato da una scaletta di 6 notti, dal 27 settembre al 3 ottobre, dove avremmo il piacere di far riecheggiare per le strade di roma le corde di Guilmor, e con i più appassionati da varie fasce d’età e provenienza ad attendere già dal 26 sul posto.

Dopo una prima fase di prevendite riservate agli ascoltatori Virgin Radio e a chi ha prenotato l’album “Luck and Strange”, si è aperta la vendita generale dei biglietti, per un tour dedicato per l’appunto al nuovo lavoro discografico, in uscita il 6 settembre. Il tour, rappresenta un’occasione imperdibile per i fan di scoprire dal vivo le nuove creazioni dell’artista.

David Gilmour – Foto Giuseppe Craca

Tuttavia, è importante sottolineare che non ci si deve aspettare un repertorio nostalgico dei grandi classici dei Pink Floyd. Come dichiarato dallo stesso Gilmour, il focus sarà prevalentemente sui suoi lavori da solista e sulla presentazione del nuovo album, che si preannuncia come una collezione di gemme artistiche da non perdere. Eppure, chi può dire che Gilmour non regalerà al pubblico la magia di qualche assolo storico, come quello indimenticabile di “Comfortably Numb”?

Nonostante la scaletta incentrata su nuove composizioni, non c’è motivo di preoccuparsi: la tradizione dei Pink Floyd e dei suoi membri è sempre stata sinonimo di esibizioni curate nei minimi dettagli. I concerti di Gilmour, proprio come quelli della storica band, sono famosi per la loro attenzione scenografica, con giochi di luci, colori, immagini ed effetti che esaltano la grandezza della musica e la profondità dell’esperienza live.

David Gilmour – Foto Giuseppe Craca

In definitiva, questo evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti i fan di Gilmour e della musica di qualità. Roma avrà l’onore di ospitare un artista che ha segnato la storia del rock, e chi avrà la fortuna di assistere a queste serate al Circo Massimo potrà dire di aver vissuto un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria per molto tempo.