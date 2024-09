MÖTLEY CRÜE – in arrivo le ristampe celebrative per il 35° anniversario di “Dr. Feelgood”

BMG pubblicherà il prossimo 22 novembre le ristampe celebrative di “Dr. Feelgood”, l’acclamatissimo leggendario album dei MÖTLEY CRÜE!

A 35 anni dalla sua pubblicazione, “Dr. Feelgood” è uno degli ultimi grandi dischi rock degli anni ’80 e uno dei più grandi dischi rock di tutti i tempi. Registrato a Vancouver con il produttore Bob Rock e pubblicato nel 1989, questo album iconico portò i MÖTLEY CRÜE al primo posto della Billboard Top 200 e ottenne 6 certificazioni platino negli Stati Uniti. L’album ha consolidato lo status di superstar globale della band, raggiungendo la Top 10 in Australia (platino), Canada (3 volte platino), Finlandia, Norvegia, Nuova Zelanda (platino), Svezia, Svizzera (oro) e Regno Unito (oro).



Con cinque singoli di grande successo che hanno tenuto occupate le radio ed MTV, il Dr. Feelgood World Tour ha visto i MÖTLEY CRÜE in viaggio e in volo sul loro jet privato per oltre 2 anni. Il primo singolo “Dr. Feelgood”, con il suo incipit memorabile, il ritornello orecchiabile e il grintoso video musicale, ha dato il via alle danze raggiungendo la top 10 della classifica dei singoli della Hot 100 statunitense. Dopo aver raggiunto la Top 30 al momento dell’uscita, “Kickstart My Heart” è diventato il brano di riferimento più popolare dei MÖTLEY CRÜE. Dall’introduzione con la sega elettrica al video musicale girato al famoso Whisky-a-go-go di Hollywood, il brano ha registrato oltre 1,5 miliardi di stream e può essere ascoltato quasi ogni giorno in film, pubblicità, videogiochi ed eventi sportivi in tutto il mondo! I successi della Hot 100 non si sono fermati: “Without You” ha raggiunto la posizione numero 8, “Don’t Go Away Mad (Just Go Away)” ha raggiunto la posizione numero 19 e il singolo finale “Same Ol’ Situation (S.O.S.)”.

Il Dr. Feelgood World Tour prese il via all’ormai leggendario Moscow Music Peace Festival in Russia e quando il tour si concluse alla fine del 1990, la band aveva suonato più di 100 concerti davanti a oltre 2 milioni di fedeli fan. Ancora oggi i Mötley Crüe continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo con molti classici di “Dr. Feelgood” nella loro scaletta.



Il fulcro di questa campagna per il 35° anniversario sarà un cofanetto in edizione limitata disponibile sia in formato LP che CD con la versione rimasterizzata dell’album originale, oltre a rare demo e brani dal vivo. Il cofanetto contiene anche un tourbook di 24 pagine con inedite foto dal vivo e dietro le quinte, una replica dell’itinerario del Dr. Feelgood Tour, un poster, una toppa, un pass per il backstage, un volantino per gli spettacoli dal vivo, una cartella stampa, una busta medica e un plettro per chitarra.



Oltre al cofanetto, sarà disponibile una versione deluxe in streaming e diverse configurazioni per i fan del vinile: un vinile a colori esclusivo per lo shop ufficiale della band, un vinile a colori esclusivo alternativo con copertina lenticolare 3D, un vinile Picture Disc e un vinile nero standard. Infine, l’edizione dell’anniversario sarà disponibile anche in CD con grafica 3D lenticolare e in CD standard. Tutte le varianti presentano una copertina rinnovata.

PREORDER: https://crue.lnk.to/DrFeelgood35

35th Anniversary Limited Edition LP Box Set:

(also available as Limited Edition CD Box Set)

Album originale rimasterizzato su vinile verde/nero

L’EP dei demo su vinile verde/nero

EP dal vivo su vinile verde/nero

Libro di 24 pagine con foto live e dietro le quinte mai viste e mai pubblicate prima

Poster artistico dell’album reimmaginato 18″x24”

Replica del pass per il backstage

Toppa

Replica del manifesto dello spettacolo dal vivo

Itinerario del tour Dr. Feelgood di 16 pagine

Cartella stampa con: Comunicato stampa originale del 1989 e una stampa originale 8″ x 10

Busta medica

Plettro per chitarra

Album Tracklist:

T.n.T. (Terror ‘n Tinseltown)

Dr. Feelgood

Slice Of Your Pie

Rattlesnake Shake

Kickstart My Heart

Without You

Same Ol’ Situation (S.O.S.)

Sticky Sweet

She Goes Down

Don’t Go Away Mad (Just Go Away)

Time For Change



Demos Tracklist:

Dr. Feelgood (Demo)

Get It For Free (Demo)

Kickstart My Heart (Demo)

Time For Change (Demo)

Without You (Demo)



Live Tracklist:

Dr. Feelgood (Live)

Don’t Go Away Mad (Just Go Away) (Live)

Without You (Live)

Kickstart My Heart (Live)

Same Ol’ Situation (S.O.S) (Live)