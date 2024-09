NEAL MORSE & THE RESONANCE – annunciano il nuovo album “No Hill For A Climber”; guarda il video del primo singolo “All The Rage”

“Un album fantastico! Posso dire con certezza che sarà uno dei miei preferiti dell’anno!” – Mike Portnoy

Nel corso della sua lunga carriera Neal Morse ha collaborato con molteplici artisti, di solito con alcuni dei più grandi musicisti prog del mondo. Questa volta, Morse ha portato questo spirito collaborativo più vicino a casa. Il nuovo album di NEAL MORSE & THE RESONANCE, intitolato “No Hill For A Climber”, uscirà l’8 novembre 2024 e il titolo è tratto da un verso del romanzo di Barbara Kingsolver, vincitore del premio Pulitzer Demon Copperhead.

Tutto ha avuto inizio verso la fine del 2023, come spiega lo stesso Neal:

“Ho iniziato a pensare a cosa avrei fatto nel 2024 e mia moglie mi ha suggerito di pensare a qualcosa con i ragazzi più giovani e incredibilmente talentuosi che abbiamo qui a livello locale, come Chris Riley, Andre Madatian e Philip Martin. Sapevo quanto fossero bravi perché avevo suonato con loro ai nostri concerti di Natale e ad altri eventi”.

A questi musicisti locali si sono aggiunti Joe Ganzelli (batteria) e Johnny Bisaha, che esegue gran parte del lavoro vocale, come aggiunge Morse:

“Durante la composizione di ‘No Hill For A Climber’ sentivo l’esigenza di una voce parecchio alta, così ho contattato Johnny Bisaha, che è venuto qui, ha ascoltato la musica, l’ha adorata e ha iniziato a cantare per me. E ho subito pensato: ‘Oh, cavolo, è il tipo giusto!’”.

In concomitanza con l’annuncio la band presenta oggi il primo brano estratto, “All The Rage”. Guarda qui il video ufficiale:

Il commento di Neal in merito al singolo:

“’All the Rage’ è stato il secondo brano che ho registrato con i ragazzi. L’avevo scritta pensando a loro e l’abbiamo registrata piuttosto velocemente. Volevamo un’atmosfera più live, quindi abbiamo fatto una buona parte senza click track, il che è diventato un po’ una sfida per me durante la sezione dell’assolo di pianoforte! Sono super soddisfatto del modo in cui è venuta fuori la canzone e mi sembra davvero che si possa sentire l’energia della band nel brano!”.

L’album sarà pubblicato nei formati Limited 2CD Digipak (con un disco bonus), Standard CD Jewelcase, Gatefold 2LP e in digitale.

NEAL MORSE & THE RESONANCE – “No Hill For A Climber”

Eternity In Your Eyes 20:51

Thief 05:22

All The Rage 05:32

Ever Interceding 06:29

No Hill For A Climber 28:49

Fedele a qualsiasi album prog di Neal Morse, “No Hill For A Climber” presenta due epiche suite (i 28 minuti di “No Hill For A Climber” e “Eternity In Your Eyes”, di 22 minuti) e tre canzoni più brevi: “Ever Interceding”, “All The Rage” e “Thief”. Quest’ultima, ammette Morse, è al momento la sua preferita:

“It’s so different… it’s in all these different sections, and I’m really happy with the way each part has come out. It’s pretty crazy. There’s even a really cool King Crimson-style instrumental bit in the middle that Chris Riley originally came up with at the Radiant School a couple of years ago.”

Per tutte queste ragioni, Morse ritiene che l’intero album sia unico, ma osserva che “se dovessi paragonare la sua struttura a quella di un album che ho fatto in passato, potrebbe essere sulla falsariga di ‘Bridge Across Forever’ o di ‘V’ degli Spock’s Beard; non è che suoni affatto come quegli album, è solo strutturalmente simile. Ha voci, stili di esecuzione e paesaggi sonori che molte persone non avranno mai sentito prima! Tutti quelli con cui lavori ti cambiano un po’, quindi anche io suono un po’ diverso su questo disco, ma spero che piaccia a tutti!”.

