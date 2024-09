MYLES KENNEDY – pubblica il capolavoro in animazione del brano “Miss You When You’re Gone”

A meno di un mese dall’uscita del suo prossimo album da solista, The Art Of Letting Go, il cantante/chitarrista/compositore MYLES KENNEDY – noto per il suo lavoro con i rocker Alter Bridge e Slash and the Conspirators – pubblica un altro incredibile video musicale per il terzo brano estratto dall’album.

La canzone, “Miss You When You’re Gone”, è un brano mid-tempo che continua a mostrare l’abilità di Myles nel creare una composizione che risuona con l’ascoltatore. La canzone parla di una relazione che sta andando verso una separazione, come canta Myles: “Questo farà male come l’inferno, lo so troppo bene”. Il video musicale è un capolavoro d’animazione nato dalla mente di Kennedy e del suo collaboratore di lunga data Ollie Jones. Il video racconta la storia di una ragazza che si trasferisce in una casa e fa amicizia con un fantasma che la abita. Il loro rapporto prosegue attraverso tutte le fasi della vita della protagonista, portando avanti il significato della canzone.

Guarda il video animato di “Miss You When You’re Gone”

Il singolo di debutto dell’album, l’energico pezzo rock “Say What You Will”, sta attualmente scalando le classifiche. La canzone ora nella Top 20 della Active Rock, è il singolo più ascoltato della carriera solista di Myles ed è diventata subito un classico tra i fan e i direttori dei programmi. Il video musicale – che ad oggi conta oltre 1,5 milioni di visualizzazioni – è stato diretto da Gordy De St Jeor (Mammoth WVH) e racconta la storia di una studentessa timida e vittima di bullismo che esce dal guscio con l’aiuto di un insegnante, di un bidello e di un addetto al pranzo, interpretati da Kennedy, Uddin e Tournier, durante il talent show della scuola. Il video musicale è ora disponibile in tutto il mondo e può essere visto qui: https://youtu.be/7_LXR96kh9s

Dal riff di chitarra iniziale della title track “The Art Of Letting Go” alla ammaliante melodia della chiusura dell’album “How The Story Ends”, MYLES KENNEDY è tornato con una raccolta di canzoni che sicuramente piacerà ai fan vecchi e nuovi. Brani come “Mr. Downside”, “Miss You When You’re Gone” e “Saving Face” mostrano la memorabile narrazione che è diventata sinonimo di tutti i progetti di Myles.

L’album segna il ritorno di Myles, affiancato dalla sua band composta da Zia Uddin alla batteria e Tim Tournier al basso. L’uscita dell’album è prevista per l’11 ottobre 2024 sulla storica etichetta Napalm Records.

Preordina The Art Of Letting Go QUI

La tracklist di The Art Of Letting Go:

The Art Of Letting Go Say What You Will Mr. Downside Miss You When You’re Gone Behind The Veil Saving Face Eternal Lullaby Nothing More To Gain Dead To Rights How The Story Ends

The Art Of Letting Go sarà disponibile nei seguenti formati:

-1LP Gatefold Splatter Royal Blue Die Hard Edition con Artprint, Record Butler, Slipmat (solo sul webstore Napalm – limitato a 300 pezzi)

-1LP Gatefold Fucsia (solo sul webstore Napalm – limitato a 400 pezzi)

-1LP Gatefold Cristallo + card autografata (Esclusiva USA Newbury Comics – limitato a 500 pezzi)

-1LP Gatefold Royal Blue (Esclusiva USA Best Buy – limitato a 500 pezzi)

-1LP Gatefold Baby Blue (Esclusiva USA e Canada indie – limitato a 500 pezzi)

-1LP Gatefold Marble Rose (solo sul webstore della band – limitato a 300 pezzi)

-1LP Gatefold Marble Blue (solo sul webstore della band – limitato a 300 pezzi)

-1LP Gatefold Marble Violet Black (solo sul webstore della band – limitato a 300 pezzi)

-1LP Gatefold Solid Viola (solo sul webstore della band – limitato a 400 pezzi)

-1LP Gatefold Black

-1CD Digisleeve Boxset con Segnalibro, Note Book, 3 Matite, Pin (solo sul webstore Napalm – limitato a 300 pezzi)

-1CD Digisleeve + adesivo e plettro (Esclusiva USA Walmart – limitato a 1000 pezzi)

-1CD Digisleeve

– Album Digitale

Per celebrare l’uscita di The Art Of Letting Go, MYLES KENNEDY e il suo trio saranno in tour per presentare il nuovo album. Un tour di 6 date nel Regno Unito con il supporto di Devin Townsend è stato recentemente messo in vendita per novembre e dicembre. Altre 20 date annunciate di recente sono state aggiunte al The Art Of Letting Go Tour 2024 in tutta Europa a partire da ottobre. Le date europee aggiuntive saranno supportate dai Black River Delta e Cardinal Black. La band porterà il tour anche in Nord America con date fissate per gennaio e febbraio 2025. Le date del 2025 vedranno come ospite speciale Tim Montana. Ulteriori informazioni su tutti i concerti, compresi i link per i biglietti e i pacchetti VIP, sono disponibili su https://myleskennedy.com.

Wednesday, November 13, 2024 – Milan, IT – Alcatraz con ospiti speciali i Black River Delta