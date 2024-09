DEVIN TOWNSEND – disponibile il nuovo singolo “Jainism”

DEVIN TOWNSEND ha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo album in studio “PowerNerd”, in arrivo il 25 ottobre 2024.

La carriera di Devin Townsend è caratterizzata da molte fasi distinte. È stato il leader degli Strapping Young Lad, la colonna portante del Devin Townsend Project e il co-protagonista del duo country Casualties of Cool, il tutto mantenendo il suo prolifico e apprezzato progetto solista. Ora, la nuova era del poliedrico artista canadese ha un nuovo inizio, con “PowerNerd”.

Oggi DEVIN presenta un lato diverso di “PowerNerd”, dopo la presentazione della title-track il mese scorso. “Jainism” è un brano atmosferico e pesante, che combina riff schiaccianti con lussureggianti synth, guarda il video:

Il commento di Devin:

“Questa canzone si basa sul mio legame con la musica della metà degli anni novanta. Inoltre parla di cosa significhi donare artisticamente se stessi a un mondo che non ti da nulla in cambio, nel 2024. Nel ritornello ho fatto riferimento ai The Wildhearts, perché Ginger è uno dei più grandi cantautori della nostra generazione. In attesa e in preparazione per ‘The Moth’, PowerNerd serve a guardare indietro e celebrare il passato prima di andare avanti. Grazie per il supporto… torniamo al lavoro :)”

Disponibile anche il video di “PowerNerd”, precedentemente pubblicato:

Il commento di Devin in merito al nuovo lavoro la quale musica è stata scritta in soli 11 giorni:

“È stata una scelta consapevole. Ho passato così tanto tempo a pensare a ogni aspetto del mio lavoro, cosa succederebbe se non lo facessi? Forse avrei avuto l’opportunità di essere un po’ più diretto con quello che sto cercando di fare. Ero curioso di vedere il risultato, di vedere se ce l’avrei fatta.”

Una canzone che incarna tutto ciò è la title-track dell’album (che vede la partecipazione di Jamey Jasta).

Tuttavia, questa aggressività è ben lungi dall’essere l’unica cosa che emerge dalle 11 tracce di “PowerNerd”. “Dreams of Light”, in confronto, è una ballata evocativa e dinamica di quattro minuti. “Younger Lover” presenta un’apertura esplosiva per poi calmarsi con versi lussureggianti di synth e canto, mentre “Falling Apart” e “Jainism” aggiungono una texture dopo l’altra in cima a melodiose introduzioni acustiche.

Se la musica di PowerNerd è stata scritta in meno di quindici giorni, i suoi testi sono stati raffinati in un periodo di tempo molto più lungo in una narrazione sulla forza e la guarigione. In “Falling Apart”, Devin ordina a se stesso di “tenere la tensione sotto controllo”. “Devi credere che le cose non potranno che migliorare”, dichiara con forza il brano successivo “Gratitude”. Questi messaggi edificanti si ritrovano anche nel titolo del disco.

Devin ne offre una definizione:

“Direi che un powernerd è una persona che ha una tendenza che la società ha ritenuto debole o di scarso valore, che sia l’empatia o l’essere una persona solitaria o introversa, e la trasforma in un tipo di potere personale. È come se dicesse: ‘Ok, sì, sono sensibile a questa, quella e quell’altra cosa, ma cavolo, ce la farò! Farò cose con quella sensibilità che sono radicate nella forza’!”

“PowerNerd” è disponibile nei seguenti formati:

Limited 2CD+Blu-ray Artbook (con l’intero album, tracce bonus e il primo mix Dolby Atmos di sempre dell’artista)

Limited 2CD Digipak in O-card

Standard CD

Gatefold 2LP

Digital Album

DEVIN TOWNSEND – “PowerNerd”

PowerNerd

Falling Apart

Knuckledragger

Gratitude

Dreams of Light

Ubelia

Jainism

Younger Lover

Glacier

Goodbye

Ruby Quaker

L’artwork dell’album è stato creato dal collaboratore di lunga data Travis Smith.

Oltre a esprimere la forza attraverso le avversità, “PowerNerd” spalancherà le porte all’imminente futuro di Devin. La sua positività e concisione saranno presto contrastate dal seguito “The Moth”, autodefinito “orchestrale, sopra le righe, oscuro e scomodo”, e dalla “stranezza aliena” del finale “Axolotl”. Entrambi i lavori sono già stati scritti e insieme la trilogia esprimerà l’incredibile gamma del talento musicale di quest’uomo.

