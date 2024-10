BODY COUNT – il video ufficiale di “Comfortably Numb” con David Gilmour

I BODY COUNT, band metal già vincitrice di un Grammy Award, hanno pubblicato il video musicale della loro versione di “Comfortably Numb” dei Pink Floyd. Il brano sarà contenuto nel loro prossimo album “Merciless”, in uscita il 22 novembre 2024.

Il video, realizzato da Jay Scorsese, vede la partecipazione del leggendario chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour, i cui inconfondibili assoli fanno da sfondo al nuovo testo di Ice-T, crudo ed elettrizzante, che da un nuovo volto al brano. La canzone e il video mantengono i temi originali del distacco e dell’isolamento, ricordando la collaborazione più improbabile dell’anno. Guardalo a questo link:

Ascolta “Comfortably Numb”: https://bodycount.lnk.to/ComfortablyNumbSingle

Disponibile il preorder di “Merciless”: https://bodycount.lnk.to/Merciless

Il commento di Ice T:

“Per me ‘Comfortably Numb’ è una canzone introspettiva: sono io che ammetto e riconosco di essere più vecchio. Sto dicendo alla generazione più giovane che hanno due scelte: continuare a tenere acceso il fuoco o arrendersi. Cerco di dare un senso a ciò che sta accadendo ma sottolineo anche che siamo tutti in un luogo in cui non dobbiamo affrontare la realtà. Abbiamo televisori a schermo piatto e popcorn, e possiamo sederci e guardare il caos del mondo come se fosse un programma televisivo. Non sembra reale finché non si presenta alla tua porta. Anch’io sono un po’ intontito, come tutti.”

Il commento di David Gilmour:

“La versione di Comfortably Numb dei Body Count è piuttosto radicale ma le parole mi hanno davvero colpito. Mi stupisce che un brano che ho scritto quasi 50 anni fa sia tornato con questo nuovo approccio. L’hanno resa di nuovo attuale. Il contatto iniziale da parte di Ice-T era per avere il permesso di usare la canzone, ma ho pensato di offrirmi di suonare anche su di essa. Mi piace il nuovo testo, che parla del mondo in cui viviamo ora, che è piuttosto spaventoso. Ice-T e Body Count hanno suonato a Londra di recente, purtroppo non sono riuscito ad andare a vederli ma se si presentasse un’altra occasione per suonare con loro, la coglierei al volo.”