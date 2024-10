DREAM THEATER – il nuovo album “Parasomnia” e il nuovo singolo “Night Terror”

Con un annuncio che risale a quindici anni fa, i titani del progressive metal e vincitori di un GRAMMY® DREAM THEATER tornano con il loro sedicesimo album in studio, “Parasomnia”. Il disco segna il primo album con l’iconica formazione composta dal cantante James LaBrie, dal chitarrista John Petrucci, dal bassista John Myung, dal tastierista Jordan Rudess e dal batterista Mike Portnoy dopo “Black Clouds & Silver Linings” del 2009. La notizia di quest’ultimo album arriva sulla scia del recente annuncio del tour che celebra il 40° anniversario della band. L’uscita di “Parasomnia” è prevista per il 7 febbraio 2025 su Inside Out Music/Sony Music. L’album è stato prodotto da Petrucci, registrato da James ‘Jimmy T’ Meslin e mixato da Andy Sneap. Hugh Syme torna ancora una volta a prestare la sua visione creativa per la copertina. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.dreamtheater.net.

Dalla traccia d’apertura “In The Arms Of Morpheus” a quella di chiusura “The Shadow Man Incident”, i Dream Theater tornano con una raccolta di canzoni che mettono in mostra ciò che ha fatto guadagnare alla band un seguito fedele per quattro decenni. Parasomnia è un termine che indica disturbi dirompenti legati al sonno, tra cui sonnambulismo, paralisi del sonno e incubi notturni. Canzoni come “A Broken Man”, “Dead Asleep”, “Midnight Messiah” e “Bend The Clock” si basano tutte sui temi portati dal titolo dell’album. Il primo singolo, “Night Terror”, è una cavalcata musicale da brivido catturata in poco meno di dieci minuti di ascolto. Il video musicale della canzone, diretto da Mike Leonard, è ora disponibile e può essere visto qui:

DREAM THEATER – “Parasomnia”: https://dream-theater.lnk.to/ParasomniaAlbum

In The Arms Of Morpheus (5:22)

Night Terror (9:55)

A Broken Man (8:30)

Dead Asleep (11:06)

Midnight Messiah (7:58)

Are We Dreaming? (1:28)

Bend The Clock (7:24)

The Shadow Man Incident (19:32)

Il pre-order di “Parasomnia” sarà disponibile a partire da domani nelle seguenti configurazioni:

Ltd Deluxe Box-set – include Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook (Incl. CD1: album completo, CD2: strumentali, Blu-ray: Dolby Atmos & 5.1 Surround Sound – mixato da Mark Gittins, mix stereo ad alta risoluzione, visualizer animati per ogni canzone create da Wayne Joyner, + libretto di 68 pagine), Ltd Gatefold 180g Dark Green 2LP (con copertina alternativa), portachiavi acchiappasogni con logo Majesty, maschera per dormire, diario , poster 60x60cm e certificato di autenticità numerato a mano e timbrato con lamina. Limitato a 3500 copie in tutto il mondo.

Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook – (Incl. CD1: album completo, CD2: strumentali, Blu-ray: Dolby Atmos & 5.1 Surround Sound – mixato da Mark Gittins, mix stereo ad alta risoluzione, visualizer animati per ogni canzone create da Wayne Joyner, + libretto di 68 pagine)

Gatefold 180g 2LP + libretto LP di 12 pagine

Special Edition CD Digipak

Digital Album – (incluso Dolby Atmos – mixato da Mark Gittins)

Con l’eccitazione per la reunion della band a un livello febbrile, i Dream Theater si imbarcheranno in un tour mondiale. An Evening with Dream Theater 40th Anniversary Tour 2024 – 2025 sarà la prima tournée dopo il ritorno del batterista Mike Portnoy in formazione con il cantante James LaBrie, il chitarrista John Petrucci, il bassista John Myung e il tastierista Jordan Rudess. Il tour prenderà il via il 20 ottobre a Londra, in Inghilterra, all’O2, per poi concludersi il 22 dicembre a Santiago del Cile. La tranche nordamericana prenderà il via il 7 febbraio a Philadelphia, PA, e si concluderà il 22 marzo a New York, città natale della band. I Dream Theater eseguiranno i classici e i preferiti dei fan del loro catalogo in quella che si preannuncia come un’indimenticabile serata di musica. Ulteriori informazioni sui biglietti e sui pacchetti VIP sono disponibili su https://dreamtheater.net/tour/.

I Dream Theater saranno in Italia per due date il 25 ottobre al Forum di Milano e il 26 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.