SIGUR RÓS – quattro date in Italia con l’orchestra

I Sigur Rós annunciano quattro nuovi appuntamenti in Italia nel 2025. La band islandese approderà nel nostro paese il 9 e 10 settembre 2025 al Teatro Arcimboldi di Milano con Orchestra Sinfonica di Milano e il 12 e 13 settembre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia per il Roma Summer Fest con Piemme Project Ensemble.



Un evento composto da quattro date, dove la loro musica incontrerà un’orchestra di 41 elementi, promettendo un’esperienza solenne e trascendentale, in cui eseguiranno i brani dell’ultimo disco ÁTTA e la rivisitazione dei loro classici.

Gli spettacoli del 2024/2025 saranno l’ultima occasione per i fan di assistere a questa performance orchestrale dei Sigur Rós, rendendo queste date un’altra importante pietra miliare nella loro carriera. Il 2025 continuerà a essere un anno speciale per la band, con il 20° anniversario del loro album fondamentale Takk.



Ci sono poche band che attraversano il frastuono e le distrazioni del mondo per portare una verità o un sentimento elementare e puro come i Sigur Rós, che sono tornati a sorpresa nel 2023 con il loro album più intimo ed emotivamente diretto, ÁTTA.

Il nuovo tour arriva sulla scia di un’epoca fruttuosa per i fan della band. All’inizio del nuovo decennio, la band ha scavato a fondo nei propri archivi per realizzare lavori attesi da tempo. Hanno pubblicato per la prima volta Odin’s Raven Magic (2020), un album orchestrale originariamente realizzato quasi due decenni prima, e successivamente ristampato ( ) per il suo 20° anniversario nel 2022. ÁTTA (2023), la loro prima raccolta di materiale inedito dopo quasi un decennio, è fortemente orientata verso l’orchestrazione, con il contributo della London Contemporary Orchestra. Con quasi dieci milioni di album venduti, i Sigur Rós sono una delle band più ambiziose e acclamate degli ultimi tempi, i cui nuovi sforzi artistici non fanno che prospettare un futuro ampio ed entusiasmante.



I Sigur Rós guidano i fan in un viaggio di introspezione, trasformando la loro musica in un’esperienza spirituale e creando un vero e proprio culto. Mentre alcune band legano i seguaci a loro con una storia, i loro suoni celestiali e stellari e la miscela di voci islandesi e Vonlenska (i loro vocalizzi non linguistici) legano l’ascoltatore direttamente al cuore e all’anima nel modo più primordiale. Anche per gli stessi Sigur Rós, a 29 anni e otto album della loro carriera, si tratta di un concetto che pochi si sarebbero aspettati sarebbe diventato il fenomeno universale che è stato.

LE DATE

9 E 10 SETTEMBRE 2025

MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

con ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO

12 E 13 SETTEMBRE 2025

ROMA – SALA SANTA CECILIA

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

ROMA SUMMER FEST

con PIEMME PROJECT ENSEMBLE

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 16 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 18 venerdì.