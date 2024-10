THE RUMJACKS – tre date in Italia nel 2025

The Rumjacks in concerto in Italia!

La celtic punk band australiana torna in concerto in Italia nel 2025 per tre date in occasione del ‘Dead Anthems: UK & Europe Album Tour 2025’: venerdì 31 gennaio saranno al VHS Retrò Club di Scandicci (FI), sabato 1 febbraio all’ARCI Tom di Mantova e domenica 2 febbraio al Legend Club di Milano.

The Rumjacks presenteranno in anteprima al pubblico italiano i brani del nuovo album ‘Dead Anthems’, in uscita il 7 febbraio 2025 per Four Four. ‘Come Hell or High Water’ è il primo, energico singolo estratto dal sesto album in studio della band interamente registrato ad Asbury Park, NJ e co-prodotto dal cantante dei The Rumjacks, Mike Rivkees, insieme al fondatore dei The Bouncing Souls, Pete Steinkopf, che ha già collaborato con artisti come Beach Slang, The Menzingers e Brian Fallon (The Gaslight Anthem).

A marzo 2021, The Rumjacks hanno pubblicato il loro quinto album in studio ‘Hestia’, ringiovanendo lo spirito collaborativo della band e segnando una nuova era esplosiva di energia e liberazione creativa.

‘Hestia’ è stato il primo album con il nuovo cantante e compositore Mike Rivkees alla voce, che ha dato un’aria di freschezza al sound della band, riuscendo ad unire vecchi e nuovi fan.

L’album è stato un successo sia dal punto di vista critico che artistico, e ha segnato una svolta nella storia dei The Rumjacks.

Rinvigoriti dall’uscita di ‘Hestia’, i The Rumjacks sono tornati rapidamente in studio per registrare l’EP ‘Brass for Gold’; “dopo la straordinaria risposta che abbiamo ricevuto dall’uscita di ‘Hestia’, sapevamo che dovevamo sostenerla, renderle giustizia e dimostrare che stiamo facendo sul serio” – dice il bassista Johnny McKelvey. “mentre il COVID sembrava rallentare tutti, noi desideravamo solamente lavorare di più, registrare più musica e fare piani per il futuro, per quando tutto sarebbe tornato alla normalità”. Il risultato è un EP di otto tracce che dà una chiara rappresentazione di una band con una nuova voce e si assicura che venga ascoltata il più forte possibile. Basato sul suono eclettico del celtic punk di cui i The Rumjacks sono diventati sinonimo, ‘Brass for Gold’ vede la band scavare più a fondo nelle loro influenze ska e hard rock, mantenendo allo stesso tempo l’energia ribelle che accende il loro suono. “Brass for Gold è tutto ciò che un EP può offrire e può ancora essere chiamato EP. Nel vero stile dei Rumjacker, queste canzoni rappresentano una varietà di storie diverse. Gli argomenti spaziano dalla nostalgia amorosa, agli sfortunati eroi di guerra, e qualche canzone spensierata perfetta per una bella bevuta” ha detto Rivkees.

Formatisi a Sydney nel 2008, The Rumjacks sono stati descritti come un mix tra The Clash e The Pogues; con i loro energici show dal vivo hanno prima conquistato la scena dei pub di Sydney per poi iniziare a conquistare l’Europa; il 2019 li ha visti suonare in leggendari festival europei come Groezrock, Wacken Open Air e HellFest, oltre ad essere stati headliner del Mighty Sounds.

Nel 2019 hanno anche registrato importanti sold out nei club di Francia, Germania e Romania.

Nel 2020 la band ha riscosso un grande successo nel tour in Regno Unito, che ha portato anche a diversi sold out in Scozia e Inghilterra; proprio in Inghilterra The Rumjacks hanno suonato davanti al loro più grande pubblico del Regno Unito fino ad oggi.

Con cinque album all’attivo, due EP e due album live, The Rumjacks hanno conquistato tutti; il loro canale YouTube ha registrato oltre 240mila iscritti, la maggior parte dei loro videoclip hanno superato 1 milione di visualizzazioni e l’iconica ‘An Irish Pub Song’ ha totalizzato oltre 90 milioni di visualizzazioni.

Di seguito tutti i dettagli degli show annunciati.

THE RUMJACKS

DEAD ANTHEMS: UK & EUROPE ALBUM TOUR

Venerdì 31 gennaio 2025, VHS Retrò Club – Scandicci (FI)

Biglietti in vendita prossimamente.

Sabato 1 febbraio 2025, ARCI Tom – Mantova

Biglietti in vendita su Mailticket.

Domenica 2 febbraio 2025, Legend Club, Milano

Biglietti in vendita su DICE.