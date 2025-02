JETHRO TULL – pubblicano il nuovo singolo “The Tipu House”

Dopo aver pubblicato due album nel 2022 e nel 2023 i JETHRO TULL sono pronti a tornare con un nuovo disco nel 2025. “Curious Ruminant”, questo il titolo del nuovo album in uscita su Inside Out Music il 7 marzo 2025 a cui partecipano il vecchio tastierista della band Andrew Giddings e il batterista e figlio di Ian Anderson, James Duncan, oltre all’attuale band formata da David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e il nuovo chitarrista Jack Clark.

A seguito del primo singolo e title-track, la progressive rock band inglese presenta oggi il secondo singolo “The Tipu House”. Guarda il visualizer, creato ancora una volta da Costin Chioreanu:

Il commento di Ian Anderson, che descrive il brano ‘come una canzone di aspirazione nelle avversità della vita’:

“La nostra società è piena di persone che sono passate da una relativa povertà a posizioni di grandezza nel mondo e i loro successi sono un faro di speranza per il resto di noi, anche se la ‘grandezza’ stessa è un concetto relativo alla fine di tutto.”

Disponibile anche il video della title-track:

“Curious Ruminant” è disponibile in vari formati tra cui Ltd Deluxe Ultra Clear 180g 2LP + 2CD + Blu-ray Artbook e Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook. Entrambe queste versioni contengono l’intero album, un mix alternativo e un Blu-ray contenente il mix Dolby Atmos & 5.1 Surround Sound, ancora una volta curato dal mastermind dei The Pineapple Thief Bruce Soord, e altro materiale esclusivo. Il formato Ltd Deluxe vinyl artbook contiene inoltre due stampe inedite.

L’album è disponibile anche nei formati Special Edition CD Digipak, Gatefold 180g LP + LP-booklet e in digitale.

JETHRO TULL – “Curious Ruminant”:https://jethrotullband.lnk.to/CuriousRuminant-Album

Puppet And The Puppet Master 04:04

Curious Ruminant 06:00

Dunsinane Hill 04:17

The Tipu House 03:31

Savannah of Paddington Green 03:13

Stygian Hand 04:16

Over Jerusalem 05:55

Drink From The Same Well 16:42

Interim Sleep 02:33

Per mesi, dopo l’uscita di “RökFlöte”, Ian Anderson ha dichiarato che avrebbe intrapreso un nuovo progetto alla fine del 2023. Ha aspettato solo poche settimane prima che le prime idee cominciassero a prendere forma e nel maggio 2024 alcuni brani allo stato embrionale registrati in precedenza con John O’Hara, David Goodier e James Duncan sono diventati il punto di partenza per il nuovo album.

I Jethro Tull saranno in Italia a metà febbraio in occasione di tre date selezionate:

17.02.25 – Teatro Arcimboldi – Milano – SOLD OUT

18.02.25 – Gran Teatro Geox – Padova

20.02.25 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze