LACUNA COIL – pubblicano il nuovo singolo “I Wish You Were Dead”

A soli tre giorni dalla pubblicazione di “SLEEPLESS EMPIRE”, i LACUNA COIL, iconica band metal italiana, condividono oggi il nuovo singolo “I Wish You Were Dead”, ascoltalo qui: https://lacunacoil.lnk.to/IWYWD-Single

“I Wish You Were Dead” parla del tumulto interiore e di tutte le difficoltà che accompagnano le relazioni tossiche. Il video, che verrà presentato questo giovedì alle 21.00, riporta i temi del brano in chiave gotica e romantica, giusto in tempo per San Valentino! Filmato da Martina L. Mclean in una chiesa di Capranica, una città a nord di Roma, il video vede per la prima volta la band esibirsi in una coreografia.

Questi i commenti della band sul nuovo singolo e sull’album:

“Abbiamo tutti una persona che vorremmo non fosse mai esistita, no? Abbiamo tutti sentito la necessità di cancellarla dai nostri ricordi, qualcuno che ci ha fatto del male ma a cui inevitabilmente pensiamo ancora. Volevamo scrivere un testo più oscuro ma contrastarlo con una melodia più allegra. E siamo anche un po’ stanchi di dover essere sempre politically correct…

‘SLEEPLESS EMPIRE’ racconta, attraverso i nostri occhi, il caos di una generazione intrappolata in un mondo digitale che non si ferma mai, dove i social media distruggono l’identità e ci spingono, ogni giorno di più, a trasformarci in zombie senza anima.

Noi ci ritroviamo in mezzo, abbiamo vissuto il mondo in analogico e viviamo ora quello moderno, cercando di comprendere l’evoluzione e il significato di tutto. In ogni brano, il viaggio è un’avvisaglia di ribellione, un tentativo disperato di ritrovare sé stessi in un’epoca che sembra aver perso il senso del tempo e della realtà.”

SLEEPLESS EMPIRE è il decimo album in studio dei Lacuna Coil, in uscita questo venerdì 14 febbraio su Century Media Records. Il nuovo lavoro contiene 11 brani ognuno dei quali rappresenta la colonna sonora perfetta di un momento e un posto ben precisi. In “SLEEPLESS EMPIRE”, l’ambientazione è oscura, cinematografica e presenta tutte le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la band nella scena metal.

LACUNA COIL – “SLEEPLESS EMPIRE”: https://lacunacoil.lnk.to/SleeplessEmpire

The Siege

Oxygen

Scarecrow

Gravity

I Wish You Were Dead

Hosting The Shadow

In Nomine Patris

Sleepless Empire

Sleep Paralysis

In The Mean Time

Never Dawn

Per celebrare la pubblicazione del nuovo album, i Lacuna Coil hanno annunciato una serie di firmacopie, il primo dei quali si terrà da HMV Oxford Street a Londra proprio il 14 febbraio.

14 febbraio – LONDRA (UK), HMV Oxford Street – Biglietti

17 febbraio – TORINO (IT), Circolo dei Lettori

18 febbraio – MILANO (IT), Feltrinelli Piazza Piemonte

19 febbraio – ROMA (IT), Feltrinelli Appia Nuova

20 febbraio – BOLOGNA (IT), Sala Borsa

Inoltre, sempre il 14 febbraio, si terranno in una serie di negozi in tutta Europa dei release party dove i fan potranno ascoltare l’album e ricevere una speciale totebag con l’acquisto. Trova il negozio più vicino qui: https://lacunacoil.com/record-stores/