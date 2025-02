NOTHING BUT THIEVES: ELETTRO-ROCK da SOLD OUT 

Padova, 17 febbraio 2025 – Ieri sera al Gran Teatro Geox è successa una di quelle cose che ti fanno sentire vivo, parte di un evento che pulsa di energia e passione.

Nothing but thieves in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Il concerto dei Nothing But Thieves, da tempo annunciato come sold out, non era solo un evento musicale, era un’esperienza che ti toccava nel profondo. Diciamoci la verità, io sono un tipo che ama il rock vecchio stile, quello che ti fa saltare e sudare, ma i Nothing But Thieves mi hanno stupito: il loro sound è un mix esplosivo di rock, elettronica e pop, un’alchimia che ti cattura e ti fa ballare anche se non vuoi.

Nothing but thieves in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

Conor Mason, con la sua voce che sembra arrivare da un altro mondo, è un incantatore di folle. Non è solo potente, è un’emozione che ti arriva dritta nell’anima. Canta alla perfezione e intrattiene il pubblico con qualche battuta. E poi c’è la band, un’armata di suoni che ti avvolge e ti trascina in un vortice di note. Chitarre che graffiano l’aria, basso e batteria che ti fanno vibrare dentro.

Nothing but thieves in concerto a Padova – Foto di Giuseppe Craca

I Nothing But Thieves non si limitano a suonare, creano un’atmosfera magica. Ti senti parte di una tribù, unita dalla passione per la musica e quando partono i pezzi più famosi, il teatro diventa un coro immenso, tutti a cantare a squarciagola. È stata “Welcome to DCC“, una delle loro hit più recenti a dare il via alle danze. Particolarmente apprezzata dal pubblico la celebre “Amsterdam“, energia pura, un’esplosione di suoni e luci che ha fatto tremare il teatro. Da ricordare anche “Impossible” e “Overcome“, melodie che ti entrano in testa e non ti lasciano più. Anche i brani più recenti, quelli di “Dead Club City“, hanno conquistato il pubblico, segno che la band è in continua evoluzione e non ha paura di sperimentare. Il gran teatro Geox era pronto a decollare.

E adesso? Adesso mi sento carico di energia, pronto a conquistare il mondo. Grazie Nothing But Thieves, per avermi ricordato perché amo così tanto la musica.