SAXON – i dettagli della data di Milano

Manca poco più di una settimana all’unica data italiana dei Saxon, che saranno protagonisti sullo storico palco del Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) il 26 febbraio.

I capostipiti della New wave of British heavy metal saranno in Italia per una tappa di “Hell, Fire and Steel Tour”, e saranno accompagnati da Girlschool, main support della serata, e Grand Slam, in apertura.

In scaletta troverà spazio l’esecuzione per intero del loro capolavoro “Wheels Of Steel”, oltre alle hit e ai nuovi brani contenuti nel nuovo album “Hell, Fire and Damnation”.

Biglietti disponibili su Mailticket, TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.

Le parole di Biff Byford in occasione dell’annuncio del tour:“Siamo davvero entusiasti di tornare in Europa all’inizio del prossimo anno e volevamo fare qualcosa di speciale per celebrare l’occasione. È stato fantastico far parte del tour dei Judas Priest e volevamo portare un po’ di quello spirito ed energia anche nel nostro prossimo tour. Quale modo migliore se non suonare il primo album che ha davvero avuto successo a livello globale “Wheels of Steel” per intero? Naturalmente suoneremo anche la consueta serie di successi e altri pezzi preferiti dai fan, nonché brani del nostro nuovo album Hell, Fire and Damnation”.

Dettagli

SAXON – Hell, Fire and Steel Tour

GIRLSCHOOL

GRAND SLAM

26 febbraio 2025 – Trezzo sull’Adda (MI), Live Music ClubORARI

18:30 APERTURA PORTE 19:00 GRAND SLAM 19:45 GILRSCHOOL 21:00 SAXON

Info e dettagli: www.liveclub.it