Twenty One Pilots: l’inno generazionale di Stressed Out

“Wish we could turn back time, to the good old days”, è l’inizio del ritornello di una delle canzoni Indie Pop più famose del nuovo millennio. “The good old days”: I bei vecchi tempi.. era il 28 aprile 2015 quando i Twenty One Pilots fecero uscire Stressed Out, pietra miliare della band, singolo portavoce di una generazione con oggi più di 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

Ma perché rimane un brano così famoso e la punta di diamante dei TWP? Sicuramente non solo perché è una bella canzone con un bel ritornello.

Stressed Out quando uscì era il pezzo nelle cuffiette che accompagnava il tragitto verso scuola, di una generazione identificata a pieno in quelle tematiche e quel sound malinconico che la potremmo definire un inno del disagio millenario, delle insicurezze e delle sfide di migliaia di adolescenti. Affrontando temi come l’ansia e la nostalgia per l’infanzia, rappresentando la transizione dall’adolescenza all’età adulta e le difficoltà che ne derivano, toccò nel profondo miliardi di persone.

Scritta da Tyler Joseph dal punto di vista di un personaggio: “Blurryface”, un alter ego che rappresenta le sue insicurezze, nel video Blurryface è personificato attraverso la pittura nera sul collo e sulle mani di Joseph, simbolizzando un carattere che esprime dubbi e ansie. Girato nella casa d’infanzia di Josh Dun a Columbus, Ohio, il video ha dato un contributo significante al successo del brano, utilizzando una location che aggiunse un tocco di autenticità alla canzone, e che successivamente fece diventare la casa una meta per i fan, tanto che i genitori di Dun dovettero disattivare il servizio telefonico fisso a causa di centinaia di chiamate.

Un intreccio di Hip-Hop alternativo fuso con Rock e Rap Rock, con una base Indie, costruita su sintetizzatori e linee di tastiera in stile caraibico, quella di Stressed Out è una combinazione di più elementi e generi musicali che la rendono un pezzo unico dal tratto distintivo dei TWP che gli fece raggiungere la posizione numero due nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e vincere numerosi premi.

Girata, scritta, e suonata nel riflesso dell’introspezione di una generazione intera, Stressed Out è ciò che i Twenty One Pilots crearono per le puntine dei giradischi più nostalgici, dei migliaia di fan, e dei 3 miliardi e più di persone che si ritrovano in un mondo dove il cambiamento e le insicurezze fanno parte della vita di tutti i giorni, e che la musica stessa ci aiuta a vivere con più leggerezza.