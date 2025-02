Design in Villa è un festival che si svolgerà nel mese di marzo 2025 e aprile, nei fine settimana del 15/16 – 22/23 – 29/30 e del 5/6 aprile, in sette bellissime dimore del Veneto: Castello di Thiene (Thiene, Vicenza), Villa Angarano Bassi Michiel (Bassano del Grappa Vicenza), Villa Sagramoso Sacchetti (Verona), Parco Frassanelle (Rovolon, Padova) Villa Valmarana ai Nani (Vicenza), Villa da Schio (Castelgomberto, Vicenza) e Villa Rosa (Tramonte, Padova).

Il festival, organizzato da Dimore Amiche del Veneto, con il patrocinio di Associazione Dimore Storiche Italiane – ASDI Veneto e Associazione per le Ville Venete, unisce le storie di nobili famiglie, tra arte, cultura e tradizione, con l’eccellenza del design italiano creando una connessione tra il passato e il futuro.

Sette dimore storiche – sei ville e un castello – apriranno le loro porte offrendo al visitatore l’esclusiva accoglienza di chi le abita da generazioni, associando sette designer che racconteranno attraverso i loro oggetti e creazioni il loro percorso progettuale e creativo: Massimo Barbierato, Ivdesign, ZP Studio, KANZ Architetti, Giulio Gianturco, Gaetano di Gregorio, Nicola Tessari.

La connessione che esiste tra questi due mondi è che entrambi sostengono e valorizzano l’artigianato italiano, antiche lavorazioni patrimonio del nostro paese che altrimenti andrebbero perdute e che con il design contemporaneo rimangono vive e vengono reinterpretate con una sorprendente varietà di tecniche e approcci innovativi. L’idea del progettista capace di reinventare antiche lavorazioni trasformandole in oggetti unici o prodotti in piccole serie, ma realizzati a mano dalla maestria degli artigiani.

In questo senso il designer diventa la mente capace di connettere e reinterpretare due mondi: il fil rouge tra passato e futuro. Mantenendo il perfetto equilibrio tra tradizione e avanguardia. Ogni oggetto porta con sé un racconto fatto di tradizioni manuali e tecnologie contemporanee.

La visita alle Dimore Amiche del Veneto consente di entrare nel racconto unico di uno stile di vita che dura da oltre 600 anni. Parchi secolari, antichi saloni, racconti medievali, ricette di un tempo, aneddoti dimenticati. Le Dimore Amiche del Veneto raccontano così le loro storie e si mescolano con i designer pronti a raccontare la propria storia e il loro percorso progettuale attraverso il loro lavoro e gli oggetti esposti ma ci sarà anche la possibilità di incontrare gli artisti durante l’evento “incontro con i designer”

www.dimoreamichedelveneto.it

Calendario

15/16 marzo: Castello di Thiene

Orario: 10 -18

Biglietto intero 10,00 euro

Presentando il biglietto della prima villa, l’accesso alla seconda villa è ridotto a 8,00 euro Gratis under 12

Massimo Barbierato (www.massimobarbierato.com/). Incontro con il designer sabato mattina ore 11.

15/16 marzo: Villa da Schio

Orario: 10 -18

Biglietto intero 10,00 euro

Presentando il biglietto della prima villa, l’accesso alla seconda villa è ridotto a 8,00 euro Gratis under 12

ZP Studio (www.zpstudio.it)

Incontro con il designer domenica mattina ore 11

22/23 marzo: Parco Frassanelle

Orario: 10 -18

Biglietto 8 euro

Gratis under 3

ivdesign (www.ivdesign.it)

Incontro con il designer sabato mattina ore 11

22/23 marzo: Villa Rosa

Orario 10 -18

Biglietto intero 10,00 euro

Presentando il biglietto della prima villa, l’accesso alla seconda villa è ridotto a 8,00 euro Gratis under 12

KANZ Architetti (www.kanzarchitetti.com) Incontro con il designer domenica mattina ore 11

29/30 marzo: Villa Angarano Bianchi Michiel

Orario: 10 -18

Biglietto intero 10,00 euro

Presentando il biglietto della prima villa, l’accesso alla seconda villa è ridotto a 8,00 euro Gratis under 12

Giulio Gianturco (www.giuliogianturco.com) Incontro con il designer sabato pomeriggio ore 15

29/30 marzo: Villa Sagramoso Sacchetti

Orario: 10- 12:30 e 14:30-18

Biglietto intero 10,00 euro

Presentando il biglietto della prima villa, l’accesso alla seconda villa è ridotto a 8,00 euro Gratis under 12

Gaetano di Gregorio (www.gaetanodigregorio.com) Incontro con il designer domenica mattina ore 11

5/6 Aprile: Villa Valmarana ai Nani – Il bosco

Orario: 10 -18

Biglietto intero 6,00 euro per la visita al bosco

Nicola Tessari (www.nicolatessari.it)

Incontro con il designer sabato mattina ore 11

Designer

Massimo Barbierato. Il suo ambito progettuale varia dalla scala urbana a quella del prodotto industriale dividendosi tra architettura e design. In questi campi vanta numerosi successi in concorsi nazionali ed internazionali che lo hanno portato all’esposizione del proprio lavoro e alla realizzazione di architetture e oggetti in Italia e all’estero. A questa attività alterna l’insegnamento presso l’Università Iuav di Venezia – Unirsm Design di San Marino e Isai Design Academy di Vicenza. Ha tenuto workshop di progettazione in Francia, Finlandia e Italia. La sua ricerca, indipendentemente dal campo e dalla scala del progetto, si concentra sul raggiungimento del necessario e nel far emergere la verità insita in ogni materiale.

Gaetano Di Gregorio si trasferisce a Venezia da Caltagirone per studiare architettura. Attualmente vive e lavora a Venezia coniugando il lavoro di architetto con quello di ceramista e designer. Il suo lavoro presta molta attenzione al processo di produzione e realizzazione, con particolare riguardo al materiale. Realizza oggetti in piccole serie e pezzi unici, che produce personalmente nel suo laboratorio a Venezia, che è anche sede di uno spazio espositivo -Spiazzi o in aziende artigiane. Il suo lavoro è stato esposto in fiere e mostre in Italia e all’estero e pubblicato in riviste specializzate. Dopo un’esperienza di didattica presso IED, Istituto Europeo di Design, insegna Modellistica e materiali nel corso triennale in Product Design presso l’universita IUAV di Venezia.

Giulio Gianturco. Nato nel 1953, laureato in Medicina e Chirurgia, ha partecipato a numerose gare e apprezza le qualità dell’acciaio inossidabile. Ha iniziato a dedicarsi al design come hobby.

Nei primi anni Novanta inizia a disegnare e realizzare i suoi primi pezzi in materiali tecnici (acciaio inox 316 e fibra di bachelite) in un laboratorio specializzato in costruzioni meccaniche.

Nel 1995 progetta Minimal per Boffi, rubinetteria e accessori per il bagno in acciaio inox. Nel 1997 entra in produzione Matilde, una doccia completa di pareti in plexiglas dalle forme femminili. Nel 2002 progetta Air per Boffi, un ventilatore a soffitto a tre pale, di derivazione aeronautica.

Collabora anche con marchi del settore bagno: ha lavorato anche con KWC, con Foscarini per la realizzazione di una lampada, con Agape per le docce e con Techimpex per la progettazione di un sistema di cottura da tavolo. Nel 2005 realizza per Fiorenzato elettrodomestici professionali e per Castelmac-Icematic progetta una macchina per il ghiaccio da incasso. Nell’aprile 2005 l’Elle Deco International Design Award ha premiato la doccia Kaa, disegnata per Agape, e a novembre ha vinto il Design Plus material vision a Francoforte. Nello stesso anno è stato presentato l’estintore per Boffi, che ha vinto il Wallpaper design award 2006. Alcuni dei suoi progetti sono stati premiati: KAA di Agape EDIDA 2005 e DESIGNPREIS 2007, FIRE di Boffi WALLPAPER AWARD nel 2006 GUENDALINA per Fizan nel DESIGN INDEX 2010. Nel 2008, dopo un periodo sabbatico negli Stati Uniti, ha abbandonato la professione medica per dedicarsi esclusivamente a progetti di design. Nel 2011 inizia la collaborazione con REXA DESIGN per un progetto di arredo bagno realizzato in Corian e disegna una serie di maniglie per PAMAR. Nel 2013 ha presentato per l’azienda MAKRO l’HAMMAM PROJECT e nel 2014 HIDDEN, un lavabo nascosto in una scatola di legno. Ha inoltre presentato G-BICYCLE, un progetto per una bicicletta smontabile, la cui produzione è prevista per il 2015. Nel 2016 per Fantini lancia THERMAE, una linea di rubinetti dedicata alle SPA e alle SPA. Acciaio inox 316L. Per Makro presenta il sistema doccia LIFE, un piatto doccia con piattaforma girevole, parete attrezzata e asciuga corpo, mentre per Brooks England LTD progetta un portabiciclette in pelle e alluminio. Nel 2017 presenta ADELE, lampada LED ricaricabile in Technogel ® per 8light. Il progetto LIFE viene premiato con l’ADI DESIGN INDEX 2017. Nel 2018 presenta ANOTHER LIFE, un modo semplice per riciclare bottiglie di plastica e trasformarle in docce e soffioni. Sempre per 8-Light disegna e progetta HUGO un vassoio in Iroko e Technogel per la ricarica wireless.

Ivdesignnasce a Vicenza nel 2007. Prende come riferimento l’uomo e i suoi bisogni, configurandosi come luogo di sperimentazione da cui nascono risposte elementari ai bisogni di una società e di un contesto in evoluzione. L’attività di ivdesign inizia infatti come un laboratorio artigianale per la realizzazione e la vendita di oggetti unici e pezzi di design; progetti che affrontano e rispondono ai temi relativi alla vita dell’uomo a casa, al lavoro e nel gioco. ivdesign adotta un codice linguistico elementare ma riconoscibile dove la sottrazione e la semplicità si traducono in un’espressività. Francesca Braga Rosa (Arzignano-Vicenza, 1978) e Ivano Vianello (Padova, 1974) lavorano dal 2005, a Vicenza, sotto il marchio ivdesign.it. Laureati in architettura allo IUAV di Venezia, si occupano di architettura d’interni, paesaggio e design, in contesti storici e contemporanei. Nel 2008 hanno dato vita al progetto ”About Design Vicenza” e, nel 2009, alla “Vicenza Design Week”. Hanno disegnato per Nitoarredamenti (Rapsel), Antonio Lupi, Sintesi, Create & Barrel (CB2 american company), Beamalevich (Barcelona), Valsecchi 1918, DeCastelli e OPPA (Brasile). Hanno partecipato al Salone Satellite nel 2009-2010-2011 e, nel 2012, alla mostra “Meet design” a Roma ai Mercati Traianei; nel 2013 hanno partecipato alla mostra “Il design italiano incontra il gioiello” a Milano alla Triennale e, nel 2014, alla mostra “Intorno alla cornice” e a Ventura Hive a Lambrate per il fuoriSalone del Mobile. Ivano Vianello dal 2009 al 2018 è stato docente di progettazione presso l’ISAI Design Academy; nel 2013 ha pubblicato il libro “Atlante Italiano di Autoproduzione”, nel 2014 “Pioneers in bathroom design” e nel 2015 “Dieci passi verso il design autoprodotto”. Nel 2015 e 2016 è stato il direttore artistico della mostra Design Research per la Fiera di Vicenza. Dal 2018 è docente a contratto all’Università di Ferrara Corso di Laurea in Design del prodotto industriale; nel 2020 docente di materiali presso l’Università di design di San Marino; nel 2024 docente IUAV.

KANZ Architetti è uno studio di progettazione multidisciplinare fondato a Venezia nel 2014 da Antonella Maione e Mauro Cazzaro, che spazia dalla progettazione al restauro di architetture residenziali, al design di interni commerciali, alla progettazione di allestimenti temporanei fino al product design. Convinti che l’attività del progettista sia alla base della costruzione di qualsiasi oggetto complesso, sia esso un edificio o un prodotto, sia esso materiale o concettuale, affrontano tematiche a scala molto diversa con lo stesso approccio sperimentale e con la stessa attenzione al dettaglio e alla potenzialità di tecniche di lavorazione e materiali. Nell’ambito del product design, parallelamente alle collaborazioni con aziende di complementi e lighting, sviluppano l’idea di affiancare all’attività di progettazione una stretta collaborazione con aziende artigiane del territorio per realizzare una produzione indipendente.

Lavorano a stretto contatto con artigiani aperti alla ricerca, per apprendere la storia, le tecniche, il metodo di lavoro, arricchendo ogni progetto di una narrazione. Gli oggetti che scaturiscono da questo viaggio nel processo creativo non hanno il carattere di pezzi unici, ma sono legati alla realtà, combinando le potenzialità del materiale e della tecnica, con l’idea del bello e del funzionale.

Esplorano tecniche tradizionali per creare forme adatte al vivere contemporaneo e al contempo pongono particolare attenzione al rapporto tra innovazione e possibilità tecniche, consapevoli che la conoscenza di queste ultime è la base di qualunque possibile sperimentazione. Nel 2016 la produzione di Kanz Architetti diviene ragione che anima la nascita del marchio KANZ.

Nicola Tessari

Mi occupo di pezzi unici e serie limitate realizzati esclusivamente in legno massello, mobili o oggetti d’uso, e torniture artistiche. Se devo identificare un elemento centrale attorno al quale ruota il mio lavoro, è senza dubbio la materia prima: il legno. Che non è una tela vergine, è un quadro già dipinto, è una statua già scolpita, perché il termine legno racchiude un universo di specie diverse, di singolarità quali i nodi, le crepe, le diramazioni, le venature, i funghi, le muffe, i parassiti, le infiltrazioni d’acqua, le bruciature dei fulmini. Avere tra le mani ogni volta un pezzo diverso e mai più ripetibile mi ha portato a focalizzare un approccio dialogico nei confronti della materia, che diventa nella mia ricerca artistica partner d’eccezione. Interazione è quindi una parola chiave per definire ciò che faccio, una sorta di maieutica delle singolarità, tesa a coniugare forme e dettagli, perché nell’accostarsi al pezzo non tutto si può prevedere: il processo di rimozione di materiale proprio della tornitura come della scultura rivela particolari sempre inaspettati, e alla fine il risultato finale non è mai completamente mio, è una sintesi di idea e materia, di pensiero e oggetto.

L’esigenza di coniugare la funzione all’estetica tempera questo approccio nella realizzazione di mobili e oggetti d’uso, mentre invece la tornitura artistica resta libera e totalmente centrata sul dialogo con il legno.

Per l’attività artistica uso esclusivamente legno tagliato localmente in modo sostenibile, spesso proveniente da abbattimenti privati, e lo invecchio personalmente: preferisco usare legno stagionato anche se sensibilmente più difficile da lavorare per la maggiore ricchezza di dettagli e particolarità rispetto al legno fresco. La mia ricerca artistica è tesa a sviluppare tecniche di lavorazione della superficie per valorizzare queste particolarità.

ZPSTUDIO è un atelier di design e architettura fondato a Firenze nel 2003 da Matteo Zetti ed Eva Parigi, architetti e designer, entrambi formatisi alla Facoltà di architettura di Firenze dove svolgono per anni attività didattica e di ricerca. Lo studio è impegnato nel fornire soluzioni creative per l’architettura di interni: progetta e realizza installazioni temporanee, spazi commerciali e per l’hospitality, strutture integrate di brand aziendali. Parallelamente al mestiere progettuale – caratterizzato da un approccio multidisciplinare e integrato – lo studio porta avanti una riflessione attenta sulla produzione di edizioni editoriali di design di alta qualità, realizzate in piccola serie, in cui l’influenza dell’heritage culturale mediterraneo diventa il campo tematico di riferimento. Con il brand ZPSTUDIO DESIGN EDITIONS prendono forma collezioni di oggetti di arredo realizzati in Toscana in collaborazione con artigiani e piccole aziende: un progetto che coniuga all’unicità della sapienza artigianale le potenzialità dell’innovazione tecnologica e di una visione progettuale contemporanea. Oggetti dallo stile unico, in perfetto equilibrio tra tradizione e avanguardia.

Nel settore product design lo studio collabora con aziende di arredi, complementi e lighting, quali: Lumen Center Italia, Wallpaper, Emko, Hands on design, Parentesi Quadra, Verreum. I progetti e i lavori di ZPSTUDIO hanno ricevuto premi e riconoscimenti in contesti internazionali e sono documentati dalle principali riviste di settore.