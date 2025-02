OPETH – una data a Milano a ottobre

A distanza di tre anni dai loro ultimi concerti in Italia, gli OPETH annunciano finalmente una data nel nostro Paese a supporto del nuovo album “The Last Will and Testament”.

La band guidata da Mikael Åkerfeldt si esibirà all’Alcatraz di Milano il 6 ottobre 2025.

In apertura si esibirà un altro gruppo che sarà prossimamente comunicato.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito ufficiale della band dalle ore 10:00 del 26 febbraio;

– in prevendita sia su Spotify, sia collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 27 febbraio alle ore 09:59 del 28 febbraio; non sarà necessaria la registrazione al sito;

– in prevendita generale su Vivaticket dalle ore 10:00 del 28 febbraio.

Dettagli

The last Will And Testament – European Tour

OPETH

+ special guest

6 ottobre 2025 – Milano, Alcatraz