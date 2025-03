HAKEN – in arrivo il live album “Liveforms: An Evening With Haken”

I pionieri del progressive Haken hanno trascorso il 2024 celebrando il loro ultimo acclamato album in studio, “Fauna”, nel modo più completo possibile con il tour mondiale “An Evening With”. Suonando due set completi ogni sera, la band ha eseguito “Fauna” per intero, prima di tornare sul palco per eseguire una selezione dei brani più amati del proprio catalogo. In una sorta di ritorno a casa per gli Haken, il 21 settembre 2024 la band ha suonato al leggendario O2 Forum di Londra, e il documento di quella serata speciale è ciò che viene testimoniato in “Liveforms”: An Evening With Haken”, in uscita il 9 maggio 2025 su Inside Out Music.

In concomitanza con questo annuncio, la band presenta il live video di “Beneath the White Rainbow”:

Il commento della band:

“Il tour Evening With Haken attraverso il Nord America e l’Europa è stato senza dubbio uno dei nostri tour migliori di sempre, con 3 ore di musica tratta dalla nostra intera discografia, compreso il nostro ultimo disco ‘Fauna’ eseguito per intero. È stato un vero spasso!

Quando si è discusso su quale spettacolo avremmo potuto documentare in formato video, non abbiamo avuto dubbi: il nostro concerto di ritorno a Londra, al leggendario 02 Kentish Town Forum, doveva essere quello giusto. E il pubblico di casa non ha deluso, in quella che si è rivelata un’atmosfera così elettrica, che ci è capitato di catturare una delle nostre migliori performance dell’intero tour, da far rivivere ai nostri fan ancora e ancora”.

Filmato da Paul Green Productions (Devin Townsend, Steve Hackett) e mixato da Jens Bogren (Between The Buried and Me, Ihsahn), il formato 3CD+Blu-ray contiene l’intero spettacolo della serata sia in stereo che in 5.1 Surround Sound oltre una serie di contenuti extra ed interviste mentre il formato 2LP contiene l’esecuzione dal vivo di “Fauna”:

HAKEN – “Liveforms: An Evening With Haken”: https://haken.lnk.to/Liveforms-Album

Set 1:

The Last Lullaby

Taurus

Nightingale

The Alphabet Of Me

Sempiternal Beings

Beneath The White Rainbow

Island In The Clouds

Lovebite

Elephants Never Forget

Eyes of Ebony

Crystallised

Set 2:

Puzzle Box

Earthrise

Cockroach King

Nil By Mouth

1985

The Strain

Strainwreck

Canary Yellow

Drowning In the Flood

Visions