NEAL MORSE & THE RESONANT + THE FLOWER KINGS – una data in Italia

Unica data italiana di una combo davvero imperdibile per tutti i fans del Prog Rock.

Una serata di altissimo livello che vedrà The Flower Kings + Neal Morse & The Resonance sul palco del Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO)

Di passaggio sulla nostra penisola in occasione del tour europeo, lo show è fissato per Domenica 15 Giugno 2025.

Neal Morse torna in Italia accompagnato dalla sua nuova band The Resonance per promuovere in particolare il nuovo lavoro uscito a Novembre 2024 “No Hill for a Climber”, anticipato, tra gli altri, dallo spiazzante e geniale singolo “Thief” (video)

Il disco, a firma Inside Out, è composto da due lunghe suite, che aprono e chiudono il lavoro, con una sezione centrale composta da altre tre canzoni.

Superlativa tradizione Prog Rock che accompagna, abbraccia e si mescola ad una nuova positiva “visione”, una transizione fra Spock’s Beard, King Crimson e Devin Townsend.

Fondatore di progetti quali appunto Spock’s Beard insieme al fratello Alan, Flying Colors e Transatlantic con l’inseparabile Mike Portnoy (Dream Theater) alla batteria – oltre alla The Neal Morse Band – il polistrumentista statunitense vanta una lunga e peculiare carriera che svolta nel 2002 influenzata dalla sua conversione al cristianesimo. Partecipano ai suoi lavori solisti eccellenze quali i chitarristi Steve Hackett (ex Genesis), lo stesso Roine Stolt dei The Flower Kings e Kerry Livgren dei Kansas.

Per questo nuovo album Morse sceglie di affidarsi a giovani, sconosciuti e talentuosi musicisti della sua zona (il musicista risiede a Nashville, Tennessee USA) che avrebbero contribuito alla scrittura dei brani con un approccio nuovo e fresco e così è stato.

Gli svedesi The Flower Kings, capeggiati dal lead singer e chitarrista Roine Stolt tornano in Italia insieme all’amico Neal Morse per l’ultima data di questo Tour Europeo che li vedrà insieme on the road.

Con il nuovo attesissimo album previsto a maggio su Inside Out, i The Flower Kings sono molto vicini al sound di Yes, Genesis e Camel.

I neo-proggers mixano classic rock, ambient, folk ed elettronica dal gusto hippie e scanzonato con un massiccio uso di mini-moog, mellotron e hammond, soprattutto nell’ultimo full lenght “Look at you now”, il cui singolo / video di “Beginner’s Eyes” è visibile qui

.

Con ben quindici album all’attivo e un’esperienza live mondiale tra Giappone, Stati Uniti, Canada, Sud America ed Europa i The Flower Kings si confermano una band che non delude mai né su disco, né dal vivo.

Grazie alla presenza di Neal Morse e Roine Stolt insieme in tour, è prevista inoltre l’esecuzione live di alcuni brani celebri degli stessi Transatlantic, per una serata dedicata al Progressive Rock davvero da non perdere.

THE FLOWER KINGS + NEAL MORSE & THE RESONANCE

DOMENICA 15 GIUGNO 2025 – Unica Data Italiana

PHENOMENON, s.s.223, Fontaneto d’Agogna (NO)



Biglietti disponibili sul circuito DICE qui