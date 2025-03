THE FLOWER KINGS – annunciano il nuovo album “LOVE”

THE FLOWER KINGS pubblicheranno il loro 17° album “LOVE” il prossimo 2 maggio, ancora una volta su Inside Out Music. Disponibile il primo singolo estratto “How can you leave us now!?”, guarda il video realizzato da 12InchMedia a questo link:

La copertina è stata realizzata da Catrin Welz-Stein.

THE FLOWER KINGS – “LOVE”:https://theflowerkings.lnk.to/LOVE

We Claim The Moon

The Elder

How Can You Leave Us Now!?

World Spinning

Burning Both Edges

The Rubble

Kaiser Razor

The Phoenix

The Promise

Love Is

Walls Of Shame

Considerations

L’album è disponibile nei seguenti formati:

Ltd. CD Digipak

Ltd. CD Digipak (US version)

Standard CD Jewelcase (Japanese Version)

Ltd. Gatefold Black 2LP

Ltd. Gatefold Neon Orange 2LP– Limited to only 500 copies worldwide

Ltd. Gatefold Transp. Light Blue 2LP– Strictly limited to only 300 copies worldwide

La band presenterà dal vivo il nuovo materiale a Stoccolma il 29 maggio a cui farà seguito un tour europeo con Neal Morse & The Resonance tra cui una data italiana il 15 giugno presso il Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO).

Quando i Flower Kings suonarono il loro primo concerto il 20 agosto 1994, probabilmente non immaginavano che sarebbero entrati nella storia della musica mondiale. Con 17 album in studio, numerosi album dal vivo, esibizioni in festival e innumerevoli tour in tutto il mondo, la loro eredità non ha eguali nella rinascita del rock progressivo. Rimangono titani del prog melodico, traboccanti di creatività e vitalità, collocandosi saldamente in quel regno regale che il loro nome suggeriva 30 anni fa.