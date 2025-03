Twenty One Pilots: La storia di una band simbolo

Nati nel 2009 in Ohio, Stati Uniti, formati dal musicista e cantautore Tyler Joseph, e dal batterista Josh Dun, i Twenty One Pilots grazie al talento e genio nel fondere diversi stili e generi che provenivano dalle ondate musicali dei decenni precedenti, già dal loro primo album rappresentarono un distillato perfetto di Hip-Hop, Pop, Rock ed Elettronica dal tratto distintivo che nel tempo gli fece acquisire una fama e un seguito che trattengono ancora oggi con migliaia di fan che premono play sui loro album, e riempiono gli spalti sotto i loro palchi.

I Twenty One Pilots, inizialmente formati da 3 amici del college, Tyler Joseph, Nick Thomas e Chris Salih, escono nel 2009 con l’omonimo album autoprodotto, che pur non sfondando le classifiche gettò le basi di quello che sarà il loro suono, che manterranno e perfezioneranno nel corso degli anni, seguendo un tour in Ohio che li acclamerà e gli attirerà il primo pubblico. Nel 2011 Thomas e Salih abbandonano la band per motivi personali, e subentra il batterista Josh Dun, divenendo ufficialmente un duo musicale. Nello stesso anno esce il secondo disco, anch’esso autoprodotto “Regional at Best”, riscuotono discreto successo, si estrae “Holding on to You”, brano storico, e da qui l’ascesa verso il panorama musicale.

Grazie ai precedenti concerti, e al successo del primo singolo, iniziano ad essere notati da alcune etichette e ottengono il primo contratto discografico nel 2012 scegliendo come casa la Fueled by Ramen, sotto-etichetta della Atlantic Records. Nel 2013 pubblicano “Vessel”, primo album sotto contratto, raggiunge la 58^ posizione della Billboard 200, iniziano a farsi sentire in radio con tracce come “Car Radio”, e Vessel diverrà poi il secondo album nella storia ad aver ottenuto la certificazione di disco d’oro negli Stati Uniti per ogni singola traccia contenuta, inizieranno a suonare in tour per tutto il mondo e costruire una fanbase fedele e in continua espansione. Ma il picco definitivo arriverà 2 anni dopo.

“BlurryFace” l’album di Stressed Out, esce nel 2015 ed è il consolidamento della band come fenomeno globale oltre che duo musicale. Sfondano le classifiche e diventano l’inno di una generazione, per migliaia di fan appassionati e ritrovati nelle loro atmosfere e tematiche diventano la band preferita in assoluto. BlurryFace è il trionfo dei Twenty One Pilots, e tutti almeno una volta nella vita hanno sentito o ascoltato Stressed Out.

Dopo il trionfo di BlurryFace, i Twenty One Pilots continuano a scalare le vette della musica mondiale con album come Trench (2018) e Scaled and Icy (2021), cementando la loro posizione nel panorama musicale globale. La loro capacità di evolversi e adattarsi ai tempi, senza mai perdere la loro identità unica, ha garantito loro una fanbase sempre crescente e appassionata. Oggi, con la loro musica che spazia tra temi di introspezione e liberazione, solitudine e ansie, ma suonata con la positività nell’affrontarle, i Twenty One Pilots sono un vero e proprio simbolo di una generazione, influenzando non solo la musica ma anche la cultura popolare. Con ogni nuovo progetto, riescono a parlare ai cuori dei loro fan, che mantiene un legame indissolubile che va ben oltre la semplice esperienza musicale.