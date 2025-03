AMA Festival – Annunciati i The Prodigy

23 AGOSTO 2025 ~ ROMANO D’EZZELINO (VI)

@ AMA MUSIC FESTIVAL

L’ICONICA BAND BRITANNICA PROTAGONISTA DELLA MUSICA ELETTRONICA TORNA IN ITALIA PIÙ CARICA CHE MAI

ANNUNCIATI ANCHE STEREOPHONICS IL 28 AGOSTO, CO-HEADLINER DEI FRANZ FERDINAND AD AMA EXTRA DATE, E CAPO PLAZA IL 22 AGOSTO AD AMA MUSIC FESTIVAL

INFO: www.amamusicfestival.com



Romano d’Ezzelino (VI) – Altro grande annuncio per AMA Music Festival che ospiterà il 23 agosto 2025 l’iconica band britannica THE PRODIGY per l’unica data italiana del loro tour e primo nome dei due headliner del Day 4. Il celebre gruppo torna a scuotere i palchi dei migliori festival europei con la loro inconfondibile energia. Liam Howlett e Maxim porteranno una nuova ondata di potenza, affiancati dal batterista Leo Crabtree e dal chitarrista Rob Holliday. Con una carriera di 34 anni ai vertici della scena musicale elettronica, The Prodigy restano una forza inarrestabile, continuando a onorare l’eredità del compianto Keith Flint, scomparso nel 2019.

Biglietti disponibili da giovedì 6 marzo, ore 12.00, su TicketOne, Ticketmaster, TicketSms e www.amamusicfestival.com

Il 2025 si preannuncia elettrizzante per AMA che per questa 10^ edizione si dividerà in ben tre momenti: AMA Preview in luglio, AMA Music Festival dal 20 al 24 agosto e AMA Extra Date a fine agosto. La line up si sta via via rivelando con artisti internazionali ed italiani tra i più in amati. Si parte il 15 luglio 2025 con AMA Preview e l’alternative band statunitense The Black Keys che inaugurerà il palco di Romano d’Ezzelino. Il 16 luglio sarà la volta del grande rock dei Queens Of The Stone Age con The Kills e The Amazons. Si passa ad AMA Music Festival, il 21 agosto, nella seconda giornata (Day 2) per il turno degli Electric Callboy, band tedesca tra le più amate del panorama electronicore, nell’unica data italiana del loro tour. Il Day 3 del 22 agosto, per la serata dedicata al rap, toccherà a Capo Plaza, idolo dei teenager italiani e non solo. Il 23 agosto (Day 4) l’elettronica targata The Prodigy farà da padrona della penultima giornata del festival. Infine i Franz Ferdinand e gli Stereophonics saranno co-headliner all’Extra Date del 28 agosto, un appuntamento strepitoso per tutti gli appassionati dell’indie rock internazionale. Ma questo non è tutto, perché tanti altri nomi saranno annunciati prossimamente.

Nati nel 1990 a Braintree, in Inghilterra, i Prodigy sono un’icona globale della musica elettronica e del movimento rave. Fondati dal produttore e tastierista Liam Howlett, il gruppo ha trovato la sua formula esplosiva con l’energia selvaggia di Keith Flint, l’attitudine punk di Maxim Reality e la capacità visionaria di fondere breakbeat, hardcore, techno e punk. Il loro nome deriva dal sintetizzatore analogico Moog utilizzato dalla band per comporre i primi pezzi. L’album di debutto, “Experience” (1992), ha ridefinito la scena rave britannica, ma è con “Music for the Jilted Generation” (1994) e “The Fat of the Land” (1997) – trainato da hit come “Firestarter”, “Breathe” e “Smack My Bitch Up” – che raggiungono il successo mondiale. L’album avvicina il gruppo al big beat e consolida la loro influenza sulla scena elettronica.

Spesso controversi per il loro stile provocatorio e diretto, i Prodigy hanno portato l’energia del club nelle arene, influenzando generazioni di artisti. Negli anni 2000 il gruppo si reinventa più volte e con “Invaders Must Die” (2009), album pubblicato dalla loro etichetta indipendente, Howlett e soci riaffermano la loro energia. Successivamente esplorano nuove collaborazioni in “The Day Is My Enemy” (2015), mantenendo comunque vivo lo spirito indisponente che li ha sempre contraddistinti. Nonostante la tragica perdita di Flint nel 2019, i Prodigy continuano a essere sinonimo di innovazione musicale e ribellione, preservando l’essenza dei rave e una connessione unica con il pubblico. Nel 2021 la loro storia viene raccontata in un documentario consolidando così un’eredità che ha trasformato la musica elettronica in un fenomeno culturale universale.