The Game, la leggenda del rap, sbarca al Fabrique di Milano con il “The Documentary 20th Anniversary Tour”. Per celebrare i vent’anni dall’uscita del suo album d’esordio fondamentale, The Game terrà concerti principali nel Regno Unito e in Europa tra marzo e aprile 2025. In preparazione al tour, The Game è attualmente al lavoro su un nuovo album in studio, The Documentary 3, il terzo della serie The Documentary, la cui uscita è prevista per il 2025.

Al momento del lancio nel 2005, The Documentary debuttò al primo posto nella Billboard 200 e ottenne il doppio disco di platino negli Stati Uniti. Con tracce iconiche come “How We Do”, “Dreams” e “Hate it or Love It”, l’album segnò il rilancio della scena hip hop della West Coast, un tempo dominante. L’album ottenne il disco di platino in Danimarca, Irlanda e Regno Unito e il disco d’oro in Germania.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di The Game a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Mairo Cinquetti