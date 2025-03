Billie Eilish: l’anti-diva che ha rivoluzionato il Pop

Da giovane adolescente con la passione per la musica trasmessa dalla mamma e dal papà, con un estro misterioso forgiato tra le strade di Los Angeles, a 23enne icona del pop dell’ultimo decennio, riflesso totale del non conformismo alle apparenze proposte dall’industria musicale, con più di 50 milioni di copie vendute tra album e singoli digitali, Billie Eilish, la ragazza del 2001 dallo stile sinistro e cupo, dalla voce al microfono sensibile e a tratti seducente e ipnotica, dall’approccio musicale talmente originale da distinguerla a primo impatto, è ad oggi una delle star icona giovanissime di maggior successo e influenza degli ultimi due decenni.

Da una cameretta insieme a Finneas..

Billie nasce a Los Angeles nel 2001, in un angolo di periferia che farà da fonte d’ispirazione per il suo stile grigiastro e malinconico. Cresciuta in una famiglia di artisti (la madre, Maggie Baird, è una cantante e attrice, e il padre, Patrick O’Connell, un attore), in casa Eilish si è sempre respirata aria creativa. Da bambina si è avvicinata al canto e alla danza, e a soli 13 anni, nella sua stanza, insieme al fratello Finneas O’Connell, musicista e produttore, ha iniziato a scrivere e registrare. Era il 2015 quando, con l’ausilio di un microfono e di un software di registrazione domestico, è nata “Ocean Eyes“, il suo primo brano, scritto da Finneas e pensato per una semplice pubblicazione su SoundCloud. Ma è proprio da un piccolo esperimento in cameretta per SoundClound che prende vita la creatura di Billie: la sua voce eterea, unita a una melodia che sembrava sussurrare più che cantare, l’aria apparentemente annoiata ma al contempo coinvolgente, catturerà l’attenzione di milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

Billie ormai ha riconosciuto le sue potenzialità e continua a farsi strada e attirare sempre più seguito nel mondo degli ascolti digitali con nuovi singoli, costruendo un percorso che la porterà alla fama vera e propria breve tempo dopo.

Il debutto e “Bad Guy”

Nel 2017 arriva il suo album di debutto, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, un’opera che diventerà il simbolo di una nuova era musicale, un’era oscura e introspettiva, con una base fondata nel look e nell’atteggiamento, che diventerà sorprendentemente popolare. La sua voce, quasi sospesa tra il fragile e il seducente, il suo stile visivo che mescola tendenze alternative con elementi pop, le sue scelte di abbigliamento volutamente oversize: magliette larghe che arrivano quasi alle ginocchia, pantaloni cargo e sneakers, capelli volutamente colorati in base al tipo di messaggio che vuole lanciare, e quegli occhi dal tono lucente ma dallo sguardo spento che fanno da chiave per chiudere alla perfezione la sua immagine, saranno dettagli perfetti volti a lanciare una sfida alle convenzioni, ma trattenendo l’autenticità che le ha permesso di costruire il suo mondo, ma è, con l’album When We All Fall Asleep, che Billie verrà consacrata nel mondo vero. Con brani come “Bad Guy”, diventata una hit globale, Billie seppe giocare con la sua ispirazione combinando suoni elettronici, rock e indie, e creando una formula inedita che ha fatto scuola tra chi, nei primi anni ‘10, cercava uno stile sul quale approdare.

Il ritornello di “Bad Guy”, quella sezione mixata tra pop, trap ed elettronica dall’aria sinistra e stracoinvolgente, è risuonato a palla nei locali e nelle strade di tutto il mondo per mesi, diventando un fenomeno globale e facendo capire che la cattiva ragazza facesse sul serio. Si portò a casa un Grammy Award come Album dell’Anno, e il suo volto si piazzò sulle copertine di centinaia di riviste in tutto il mondo.

In quel periodo, Billie Eilish incantò il pubblico con performance live uniche. Tra queste, ricordiamo il suo Coachella 2019, dove ha stregato una folla numerosa con il suo stile inconfondibile e la sua energia travolgente. Inoltre il video di Bad Guy, con i suoi colori vividi, l’atmosfera surreale e l’ironia che caratterizza la sua estetica, ha avuto un forte impatto mostrando Billie in una luce del tutto nuova. L’immagine della cantante che gioca con lo stereotipo della “bad girl”, mescolando il serio e il grottesco, è diventata immediatamente iconica, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale.

Il secondo Album, il secondo successo..

Dopo quel primo esplosivo successo e la consolidazione nel panorama musicale con il divampante fenomeno di Bad Guy, Billie, in continua crescita artistica negli studi della DarkRoom assieme al fratello, parallelamente all’uscita del suo documentario “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”, a marzo 2021 Finneas ha confermato che la produzione del nuovo progetto era incominciata, affermando che sarebbe stato “abbastanza puro nelle sue intenzioni” come il primo album. Così, nel 2021, esce Happier Than Ever, che metterà in luce una Billie Eilish più matura e introspettiva. Il brano “Your Power” ne è l’emblema, affrontando il tema degli abusi di potere con una vulnerabilità palpabile. Con una produzione minimale e una chitarra acustica, la canzone esplora il dolore di chi è stato manipolato, con frasi come “Try not to abuse your power” e “I thought that I was special / You made me feel like it was my fault”. La canzone mescola forza emotiva e delicatezza, mostrando la crescita artistica di Billie e la sua capacità di trattare temi complessi con profondità e sensibilità.

Le sue performance live durante il Happier Than Ever World Tour sono state un trionfo, come dimostrato dalle sue esibizioni in stadi e in arene sold-out in tutto il mondo, dove Billie ha saputo emozionare e coinvolgere una platea sempre più vasta, portando fan da tutte le nazioni sotto i suoi palchi, incoronando il sogno di divenire una star globale.

Billie oggi, pausa e progetti, musica e attivismo

Dopo aver concluso un tour mondiale da tutto esaurito, la giovane Billie oggi si è presa una pausa ma come sempre, non è rimasta ferma: ha recentemente condiviso nuove canzoni in fase di sviluppo e non si esclude che stia preparando qualcosa di ancora più audace e sperimentale per il futuro. Intanto, continua a essere una voce potente per la sostenibilità e per i diritti civili, utilizzando la sua piattaforma per parlare di tematiche che le stanno a cuore, come la salute mentale e l’eguaglianza di genere.

Billie Eilish è l’emblema di un’epoca in cui la musica non è solo intrattenimento, ma un linguaggio per esprimere la propria verità. La sua capacità di restare fedele a se stessa, senza mai cedere alle aspettative esterne, e la sua continua evoluzione artistica, la rendono una delle figure più affascinanti e influenti della musica contemporanea. E, con ogni probabilità, lo sarà ancora per molto, molto tempo..