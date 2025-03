ANNA annunciata all’AMA MUSIC FESTIVAL di Romano D’Ezzelino

22 AGOSTO 2025 ~ ROMANO D’EZZELINO (VI)

@ AMA MUSIC FESTIVAL

LA “VERA BADDIE” DEL MOMENTO, DOPO UNA SERIE INFINITA DI CONCERTI SOLD OUT, SARÀ CO-HEADLINER ALL’AMA MUSIC FESTIVAL ASSIEME A CAPO PLAZA

INFO: www.amamusicfestival.com

Romano d’Ezzelino (VI) – AMA Music Festival continua a sorprendere con un altro grande annuncio: il 22 agosto 2025 (Day 3), sarà dominato da ANNA, artista femminile più ascoltata in Italia negli ultimi anni e icona della nuova generazione urban. La “vera baddie” del momento sarà co-headliner del già annunciato Capo Plaza. Con un repertorio ricco di certificazioni Platino e successi virali, Anna porta sul palco la sua energia inarrestabile e il carisma che l’hanno resa un fenomeno unico nella scena musicale attuale. Il Day 3 di AMA Music Festival si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i giovani appassionati di rap e urban music.

Biglietti disponibili su TicketOne, Ticketmaster, TicketSms e www.amamusicfestival.com

Un anno straordinario il 2025 per AMA, che celebra la sua 10^ edizione con un format in tre fasi: AMA Preview a luglio, AMA Music Festival dal 20 al 24 agosto e AMA Extra Date a fine agosto. La line-up si arricchisce progressivamente con artisti di fama nazionale e mondiale. L’inizio è fissato per il 15 luglio con AMA Preview, quando il palco di Romano d’Ezzelino accoglierà The Black Keys, iconica band alternative statunitense. Il giorno successivo, 16 luglio, sarà la volta del rock d’annata con i Queens Of The Stone Age, affiancati da The Kills e The Amazons. AMA Music Festival entrerà ancor più nel vivo il mese seguente, il 21 agosto (Day 2), che vedrà protagonisti gli Electric Callboy, uno dei gruppi electronicore più amati a livello internazionale, per la loro unica data in Italia. Il 22 agosto (Day 3) sarà dedicato al rap con la “baddie” Anna e Capo Plaza idoli indiscussi della scena urban nostrana. Il 23 agosto (Day 4) il festival vibrerà al ritmo dell’elettronica esplosiva targata The Prodigy, tappa italiana esclusiva. AMA Extra Date del 28 agosto vedrà infine due pesi massimi dell’indie rock, Franz Ferdinand e Stereophonics, come co-headliner di una serata imperdibile per gli amanti del genere. E le sorprese non finiscono qui: tanti altri artisti saranno svelati nei prossimi annunci!

Clicca qui per vedere le foto del concerto a Milano!

Classe 2003, Anna Pepe è una delle voci più forti della scena urban italiana, capace di combinare stile graffiante, flow incisivo e un’energia travolgente. Cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione innata per la cultura urban americana, ha conquistato il pubblico con una scrittura diretta e senza filtri, diventando un punto di riferimento per la nuova generazione. Il successo arriva nel 2021 con “Bando”, un brano che diventa un fenomeno virale su TikTok e le regala il doppio disco di Platino, con remix di artisti del calibro di Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz & Madman. A seguire, “Drippin in Milano” (2021) si afferma come una delle canzoni più ascoltate dell’anno. Il 2023 la vede protagonista con la collaborazione su “Cookies n’ Cream” di Guè con Sfera Ebbasta e con la speciale versione di “Bando” per la colonna sonora di “Fast X”.

Nel 2024 pubblica il suo attesissimo album di debutto “Vera Baddie”, scritto interamente da lei. L’album, che celebra il concetto di “baddie” come simbolo di empowerment femminile e indipendenza, diventa un fenomeno culturale, conquistando il grande pubblico. Tra i brani di punta troviamo “30°C”, il singolo più longevo alla n.1 su Spotify Italia nel 2024, “TT Le Girlz” con Niky Savage, “BBE” con Lazza e “Hello Kitty” con Silly Elly. Anna è l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify e ha battuto diversi record, tra cui 9 settimane consecutive alla n.1 della classifica album. Con oltre 7 miliardi e mezzo di stream, 4 milioni di copie certificate e 41 dischi di Platino, ha dimostrato di essere un fenomeno senza precedenti, capace di dominare le classifiche e infiammare il pubblico con i suoi live sold out.