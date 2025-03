VOLBEAT – tornano con il nuovo album “God Of Angels Trust”

I VOLBEAT — Michael Poulsen (voce, chitarra), Jon Larsen (batteria) e Kaspar Boye Larsen (basso) — sono entusiasti di annunciare il loro nono album God Of Angels Trust. Il disco uscirà il 6 giugno sulla loro storica etichetta Vertigo/Universal. Preordinalo qui.

L’uscita dell’album coincide con l’inizio del tour “Greatest Of All Tours Worldwide”.

Oggi la band offre il primo assaggio della sua nuova musica attraverso il video del primo singolo “By a Monster’s Hand“. La canzone è una messe di riff mid-tempo, senza concessioni al metro standard e accosta ritmi martellanti a passaggi in contrappunto.



Guarda il video, che collega filmati dei Volbeat nel loro habitat più naturale – la sede live – mentre si segue un volto inquietante e familiare, qui.

Il video è stato prodotto da Ghost Atomic e diretto da Adam Rothlein, la medesima squadra dietro ai video dei precedenti successi dei Volbeat “Shotgun Blues”, “Die To Live” e “Leviathan.”

Con God Of Angels Trust, la band danese — che ha visto dieci canzoni entrare al primo posto della classifica Billboard Mainstream Rock, la più alta di sempre per una band proveniente dal di fuori del Nord America – si è gettata allo sbaraglio, ignorando le zone di comfort e prestando poca attenzione al songwriting tradizionale per ricercare qualcosa di più immediato e sorprendente.

Il risultato finale entusiasmerà le fedeli legioni di fan dei Volbeat.

“In passato, mi sono preso molto tempo per scrivere e mi sono ossessionato su tanti elementi delle canzoni prima di finirle”, dice Poulsen. “Questa volta volevo fare un disco dei Volbeat senza pensarci troppo. Invece di seguire qualsiasi tipo di struttura, ho detto: ‘Ok, non ci sono regole. Posso fare tutto quello che voglio. Posso iniziare con un ritornello o fare canzoni che sono solo un mucchio di strofe sovrapposte. Tutto è possibile’. Questo mi ha fatto sentire libero e ha reso eccitante la composizione dell’album”.



L’entusiasmo di Poulsen nel contrastare le convenzioni è palpabile in God Of Angels Trust, un album incisivo ed innegabilmente Volbeat, ma che marcia verso una nuova energia metallica e melodica.



Poulsen ha iniziato a lavorare alle canzoni per il seguito di Servant of the Mind del 2021 nell’estate del 2024. I Volbeat si stavano prendendo una pausa di un anno dalle tournée per dare a Michael la possibilità di riprendersi da un intervento chirurgico alla gola e di andare in tour con la sua band death metal, gli Asinhell. Spinto dall’entusiasmo di registrare un nuovo album dei Volbeat e dalla determinazione a non seguire le convenzioni, Poulsen ha lavorato sulle canzoni soltanto per tre settimane con i compagni di band, il batterista Jon Larsen e il bassista Kaspar Boye Larsen. Incredibilmente, hanno lavorato su una nuova canzone a ogni prova. Dopo tre settimane di lavoro, i Volbeat avevano arrangiato metà di God Of Angels Trust. A quel punto Poulsen decise che non avere regole significava poter seguire la propria musa ovunque lo portasse, e prese una strada diversa. Lui e la band continuarono a scrivere e provare due canzoni a settimana, ma iniziarono a comporre canzoni rock più familiari che attingevano a elementi tradizionali.



La band è entrata in studio con il produttore di lunga data Jacob Hansen nell’autunno del 2024. Come per la stesura delle canzoni, Poulsen voleva lavorare velocemente e affidarsi all’istinto, quindi hanno collegato gli strumenti e hanno iniziato a suonare. Per mantenere il suono più immediato possibile, i Volbeat hanno registrato dal vivo in studio, eseguendo il minor numero possibile di riprese tra un brano e l’altro.



Quando è arrivato il momento di aggiungere una chitarra solista, non c’è stato dubbio che i Volbeat avrebbero scelto Flemming C. Lund, che attualmente suona dal vivo con la band e ha lavorato con Michael negli Asinhell. Dopo soli tredici giorni dall’inizio della collaborazione con Hansen, i Volbeat avevano finito.

Per quanto sia impressionante che i Volbeat abbiano scritto e registrato un intero album in circa cinque settimane, ciò che è ancora più incredibile è che God Of Angels Trust ha un suono altrettanto ricco, eclettico e appagante di album che hanno richiesto dieci volte più tempo per essere creati. Alla fine, realizzare un album così solido in così poco tempo è stata una sfida tremenda che ha richiesto una calma zen, una gioia per l’esplorazione, la massima creatività e una concentrazione affilata come un rasoio.

“Per certi versi, è come se avessimo chiuso il cerchio”, spiega Poulsen. “Se inizi a disegnare un cerchio per un lungo periodo di tempo, alla fine torni al punto di partenza, ed è così che mi sento ora. Ho affrontato operazioni mediche, cambi di formazione e tutte queste cose, e ora mi sento come rinato. Non sembra che stiamo facendo il nostro nono album in studio, sembra che siamo di nuovo al nostro primo disco e c’è qualcosa di veramente rigenerante in questo”.

I Volbeat torneranno dal vivo con il “Greatest Of All Tours Worldwide”, che inizierà a giugno e durerà per tutto il 2025. Il tour inizierà a giugno con una tournée canadese da co-headliner con i Three Days Grace e gli ospiti speciali Wage War, cui seguiranno tour da headliner negli Stati Uniti con gli ospiti speciali Halestorm e The Ghost Inside, e in Europa e Regno Unito con gli ospiti speciali Bush e Gel. Tutte le date sono riportate di seguito.

I fan che preordinano il disco su volbeat.dk o su selezionati negozi online Universal Music Group dalle ore 17 di domenica 9 marzo riceveranno un codice per acquistare i biglietti in anteprima dalle ore 10 di lunedì 10 marzo. La prevendita generale inizierà alle ore 10 di venerdì 14 marzo.

GOD OF ANGELS TRUST TRACKLIST:

“Devils are Awake”

“By a Monster’s Hand”

“Acid Rain”

“Demonic Depression”

“In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom”

“Time Will Heal”

“Better Be Fueled than Tamed”

“At the End of the Sirens”

“Lonely Fields”

“Enlighten the Disorder (By a Monster’s Hand Part 2)”

FORMATI DISPONIBILI:

*180g Black LP

*”Grandma’s Wallpaper” LP — in esclusiva su volbeat.dk

*”Lamplight Glow” LP — in esclusiva sui siti Republic Records/Universal Music

*”Mystery Color” LP — in esclusiva nei negozi indipendenti

*Glow in the Dark LP — in esclusiva su EMP

*Oxblood LP – in esclusiva su Revolver

*Red and White Danish Flag LP — disponibile solo in Danimarca

*cassetta in edizione limitata

*CD

*Deluxe Hardcover Book CD con Artwork ampliato