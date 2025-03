COUNTING CROWS – una data in Italia ad ottobre

La rock band multi-platino e più volte nominata ai Grammy dei Counting Crows ha annunciato il tour The Complete Sweets! a supporto dell’album di prossima uscita Butter Miracle, The Complete Sweets!. Il tour inizierà il 10 giugno a Nashville e porterà uno straordinario spettacolo dal vivo ai fan in tutto il Nord America e in Europa, offrendo la narrazione senza tempo, l’emozione cruda e le melodie ricche che hanno definito la carriera della band per oltre tre decenni. Il tour farà un’unica fermata in Italia domenica 12 ottobre 2025 all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno disponibili per tutto il pubblico sul circuito Ticketone dalle 11 di venerdì 14 marzo.

Butter Miracle, The Complete Sweets! segna il primo album full length della band da Butter Miracle: Suite One che ha ricevuto il plauso della critica nel 2021. Incarnando il contrasto tra una narrazione intima e testi che parlano dei temi più importanti della vita, l’album promette di offrire lo storytelling distintivo e le melodie ricche che hanno reso i Counting Crows una delle band più amate degli ultimi trent’anni. Il frontman Adam Duritz offre una performance vocale cruda e avvincente, sostenuta dalla strumentazione dinamica della band che fonde influenze rock, folk e alternative. Il primo singolo dell’album, Spaceman In Tulsa, introduce questa nuova era con una narrazione avvincente e un suono dinamico. Primo inedito della band in quasi cinque anni, il brano fonde perfettamente il loro suono distintivo con un’energia fresca e moderna. «Spaceman In Tulsa parla di metamorfosi, del modo in cui la musica scompone chi eravamo e ci trasforma in qualcosa di nuovo. Riguarda vite spezzate che diventano qualcosa di migliore», ha dichiarato il frontman Adam Duritz.

Per più di tre decenni, i Counting Crows – più volte candidati ai Grammy e agli Academy Award – hanno incantato gli ascoltatori di tutto il mondo con la loro interpretazione intensamente soul e intricata del rock & roll senza tempo. Esplosa sulla scena musicale nel 1993 con il loro album multi-platino, August and Everything After, la band ha da allora pubblicato sette album in studio, vendendo più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo, ed è venerata come una delle più importanti live rock band al mondo. A maggio 2021, a sette anni dagli ultimi inediti, Adam Duritz e i Counting Crows hanno pubblicato Butter Miracle: Suite One e hanno intrapreso il primo tour dal 2018, The Butter Miracle Tour. L’ultimo singolo della band, Spaceman In Tulsa, è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Il prossimo album, Butter Miracle, The Complete Sweets!, uscirà il 9 maggio.

Virgin Radio è radio ufficiale dell’unica data italiana dei Counting Crows.

COUNTING CROWS

The Complete Sweets! Tour

Domenica 12 Ottobre 2025

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 42,00 + prev. / € 50,00 in cassa la sera del concerto.