OZRIC TENTACLES – in Italia ad aprile

I leggendari Ozric Tentacles sono pronti a portarci ancora una volta nel loro lussureggiante e meraviglioso mondo con il loro nuovo tour italiano. I concerti ci presenteranno il loro ultimo album “Lotus Unfolding” uscito su Kscope (Audioglobe), e prenderanno il via martedì 1 aprile dal Teatro Rossellini di Roma. Prima di loro sul palco Silas & Saski.

Gli Ozric Tentacles sono considerati una delle band più influenti emerse dalla scena dei festival del Regno Unito, formatasi durante il solstizio del Free Festival di Stonehenge del 1983, divenendo poi un punto di riferimento per la scena psichedelica a Glastonbury. Frutto della visione creativa del polistrumentista Ed Wynne, gli Ozrics sono riusciti a mettere in contatto i fan del rock progressivo, della psichedelia e della cultura musicale dance.

Negli anni Ottanta la band si è costruita un seguito nel circuito dei festival e ha pubblicato una serie di cassette, vendute ai concerti e tramite il loro fan club. La loro prima uscita ufficiale è stata Pungent Effulgent nel 1989, che è stato anche ristampato all’inizio degli anni 2000, insieme a Strangeitude. Poi è stata la volta di Erpland (1990), un album dedicato a Erp, un personaggio ricorrente negli artwork della band. Nel 1991 esce l’LP Strangeitude. Il brano “Sploosh!” viene utilizzato dalla BMW per una campagna pubblicitaria e diventa l’unico singolo della band. Nel 1993 l’album Jurassic Shift raggiunge la TOP TEN della classifica degli album del Regno Unito.

Nel corso degli anni la band è passata attraverso molti cambi di formazione, con il solo Ed Wynne (chitarra e tastiere) a mantenere una presenza costante. L’escursione sonora attraverso i regni musicali che la band ha esplorato ha prodotto a oggi 17 album, con l’ultimo, Lotus Unfolding, pubblicato da Kscope nell’anno del loro 40° anniversario.

Silas e Saski danno vita a una miscela canora di armonia trascendentale e bellezza innocente, fondendo vari mondi musicali per creare uno Space Folk etereo. La loro visione amplificata sta proiettando la loro musica verso nuovi orizzonti di consapevolezza.

Silas Neptune, musicista unico nel suo genere, è l’artefice del suond dei synth nella musica degli Ozric Tentacles. Il suo album solista The Scales of Tahuti, pubblicato nel 2017, è un viaggio attraverso paesaggi onirici lontani e un’esplorazione del cosmo. Saskia Maxwell è una cantante, chitarrista e flautista proveniente da un altro regno. Cresciuta musicalmente nel mondo del folk, Saski racconta segreti e storie senza tempo con canzoni che esplorano il lato esoterico della natura e cercano la verità dietro l’illusione.

Silas & Saski hanno pubblicato uno splendido EP di tre brani, The Power Of Three (Erpsongs, 2020), riscuotendo grandi consensi; il Progressive Aspect lo ha definito “rilassante e purificante…un vero tonico in tempi difficili”.

Ecco l’elenco completo dei concerti che gli Ozric Tentacles terranno in Italia con l’apertura di Silas & Saski:

1 aprile 2025 – Teatro Rossellini – Roma

2 aprile 2025 – Duel Club – Pozzuoli (NA)

4 aprile 2025 – Eremo – Molfetta (BA)

5 aprile 2025 – Breaklive – Ascoli Piceno

6 aprile 2025 – Viper Theatre – Firenze

8 aprile 2025 – Vidia Club – Cesena

9 aprile 2025 – New Age Club – Roncade (TV)

10 aprile 2025 – Forum19 – Veruno (NO)

Le prevendite di questi live sono disponibili QUI