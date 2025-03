Ozzy Osbourne: l’ultimo atto

Un addio emozionante, un’eredità immortale

Il 5 luglio 2025, Birmingham diventerà l’epicentro di un evento che segnerà la storia del rock: l’ultimo, epico concerto dei Black Sabbath, con il leggendario Ozzy Osbourne alla voce. “Back to the Beginning” riporterà la formazione originale della band nella loro città natale per un’ultima, indimenticabile celebrazione.

John Michael Osbourne, nato il 3 dicembre 1948 a Birmingham, ha affrontato una vita di sfide con una grinta ineguagliabile. Dalle difficoltà economiche dell’infanzia ai recenti problemi di salute, la sua passione per la musica è sempre stata la sua forza trainante. Nel 1968, insieme a Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, ha dato vita ai Black Sabbath, rivoluzionando il panorama musicale e creando il genere heavy metal. Album iconici come “Paranoid” e “Master of Reality” hanno scolpito il loro nome nella leggenda.



Negli ultimi anni, Ozzy ha combattuto battaglie personali e di salute con una tenacia ammirevole. Nel 2019, una caduta ha aggravato problemi alla colonna vertebrale, richiedendo diversi interventi chirurgici. Nel 2020, ha rivelato la sua lotta contro il morbo di Parkinson, una diagnosi che avrebbe potuto fermarlo. Ma la sua resilienza lo ha spinto a creare due album acclamati: “Ordinary Man” (2020) e “Patient Number 9” (2022).

A 76 anni si prepara per il suo ultimo, commovente addio. Nonostante le difficoltà motorie, la sua voce rimane un ruggito potente. Con l’aiuto del produttore Andrew Watt, si sta allenando con determinazione per questo evento storico. Watt ha dichiarato: “Lui sta bene, è solo che il suo corpo non sempre risponde come vorrebbe. Si sta preparando con tutto se stesso per questo concerto d’addio. È un vero Iron Man. La sua voce è quella di sempre, un dono inestimabile”.

“Back to the Beginning” sarà una celebrazione dell’heavy metal in tutte le sue forme. Artisti del calibro di Metallica, Slayer, Pantera, Gojira e Alice in Chains si esibiranno in onore dei Black Sabbath, in un tributo che promette di essere leggendario. Tom Morello, direttore musicale dello show, lo ha definito “il più importante evento heavy metal della storia, un’occasione unica per rendere omaggio a dei veri e propri pionieri”.

Per Ozzy, questo concerto è un ritorno alle radici, un cerchio che si chiude. “È giunto il momento di tornare dove tutto è iniziato, di ringraziare la città che mi ha dato i natali. Birmingham è la vera casa del metal, il luogo dove tutto è nato”, ha dichiarato con emozione.

L’evento includerà l’anteprima del documentario “No Escape from Now“, un ritratto intimo della vita del “Principe delle tenebre”, che mostrerà il suo lato umano, le sue vulnerabilità e la sua straordinaria forza d’animo.

Black sabbath – paranoid

Un addio tra amici e leggende

L’ultimo concerto si trasformerà in un festival-tributo epico. Oltre agli artisti già annunciati, si uniranno alla celebrazione i Guns N’ Roses, Tool, Rival Sons e molti altri. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a enti benefici come Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e Acorns Children’s Hospice.

Un documentario per raccontare la verità

“No Escape From Now” offrirà uno sguardo senza filtri sui problemi di salute di Ozzy e sulla sua preparazione per il concerto. Diretto da Tania Alexander, il documentario sarà trasmesso su Paramount+. “Questo film è un racconto onesto della vita di Ozzy”, ha dichiarato Sharon Osbourne. “Mostra quanto ha dovuto lottare e il coraggio che ha dimostrato”. Alexander ha iniziato a lavorare al documentario nel 2022, durante la registrazione di “Patient Number 9“, e continuerà a seguire Ozzy durante la preparazione del concerto.

Ozzy Osbourne, che si è esibito solo due volte dal 2018, affronterà questa sfida con la consapevolezza dei suoi limiti. La sua partecipazione si adatterà alle sue possibilità fisiche. “Gli ultimi sei anni sono stati i più difficili della mia vita”, ha confessato. “Ma la musica mi ha salvato. Voglio ringraziare i miei fan per il loro sostegno e salutarli come si deve, con un ultimo, indimenticabile show”.

La rabbia dei fan per il sold out

L’ultimo spettacolo dei Black Sabbath ha registrato il sold out in soli 16 minuti, scatenando la frustrazione dei fan che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti. I prezzi variavano da £197,50 per i posti a sedere a £260 per il prato, con pacchetti VIP che raggiungevano quasi £3.000. Le code virtuali e le accuse a Ticketmaster hanno alimentato la polemica, ma la rivendita dei biglietti è stata vietata, mantenendo i prezzi originali.

Il 5 luglio 2025, al Villa Park di Birmingham, la leggenda dei Black Sabbath chiuderà un capitolo storico, lasciando un’eredità indelebile nel cuore dei fan di tutto il mondo, un’eredità che continuerà a risuonare per generazioni.

Testi di Paolo Pala

Fotografia di Giuseppe Craca