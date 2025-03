“Back to the Beginning”, l’ultimo show dei Black Sabbath

Il 20 luglio 2025, a Birmingham, Regno Unito: il palco del Villa Park si trasformerà in un’esplosione di fuoco e fiamme alimentate dai riff di Tony Yommy, la voce di Ozzy Osbourne, e il basso e la batteria di Geezer Butler e Bill Ward. La formazione storica dei leggendari Black Sabbath, coloro che posarono la prima pietra dell’heavy metal, torneranno sul palco per il “Back to the Beginning“, la loro ultima esibizione live dopo 20 anni per celebrare il passato indelebile di una delle band più influenti e potenti degli anni ’70. Con la loro musica, i Black Sabbath scrissero un capitolo, e quest’evento emozionante si presenta come il modo migliore per chiuderlo lasciando cementata nella storia la loro immortalità.

L’inizio dell’epopea e i suoi protagonisti

Lo spettacolo inizierà alle 20:00, e ad aprirlo sarà Ozzy con un set da solista, per poi far entrare a gamba tesa i restanti Black Sabbath sul palco, ricoprendo l’aria di Birmingham dell’energia senza paragoni dei loro pezzi storici, con Paranoid che renderà le strade inglesi un terremoto di storia rock’n’roll.

Ozzy Osbourne Black Sabbath – Foto di Giuseppe Craca

Ma il “Back to the Beginning” non sarà solo un ritorno alle origini per i Black Sabbath, anzi, è un super evento volto come tributo ai Sabbath, caratterizzato dalla partecipazione di molte delle band più iconiche che hanno fatto il rock – Tom Morello, direttore musicale dello show, lo ha definito “il più importante evento heavy metal della storia, un’occasione unica per rendere omaggio a dei veri e propri pionieri” – e in effetti, dopo questo primo set, a salire sul palco del Villa Park ci saranno band del calibro dei Slayer, dei Pantera, Gojira, Metallica, Halestorm, degli Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon, Guns N’ Roses, Tool. Non ci sarà pietà per nessuno.

Un lussuoso evento, portatore anche di beneficenza

Un evento incredibile, ma tanto raro quanto complicato al quale partecipare, soprattutto per chi cercava di accaparrarsi i biglietti. I prezzi, giustamente non proprio economici, hanno reso la partecipazione un lusso per pochi, e l’accesso, una vera corsa contro il tempo. I biglietti sono stati messi in vendita dal 14 febbraio 2025, prima per i membri Live Nation, poi con la vendita generale aperta il 16 febbraio, che, data la domanda così elevata, sono esauriti in soli 16 minuti. I proventi delle vendite, saranno poi devoluti a importanti cause benefiche, tra cui Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e Acorns Children’s Hospice. Un gesto che aggiunge un valore ancora maggiore a questo evento già leggendario.

Di fatto, una leggendaria storia da vivere e raccontare

Le parole dei membri della band dicono tutto: Tony Iommi lo ha detto chiaramente, “È un modo appropriato per concludere il nostro incredibile viaggio, tornando al luogo dove tutto è iniziato.” Geezer Butler, impaziente, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di salire sul palco con Ozzy e Bill per questo evento speciale” mentre Ozzy ha confermato il suo impegno, nonostante le difficoltà legate a motivi di salute, promettendo: “Darò il massimo per offrire ai fan un’esperienza indimenticabile.”

Il “Back to the Beginning” non è solo un ritorno alle radici dei Black Sabbath, è la celebrazione di una storia che oggi continua a vivere e a ispirare. Un evento che porta il passato direttamente nel presente, per essere ricordato per sempre nel futuro. Con una lineup che include band leggendarie come Slayer, Metallica, Guns N’ Roses, Tool e molte altre per celebrare la band patrimonio dell’heavy-metal, è un vero e proprio festival che verrà ricordato in eterno per il suo impatto.