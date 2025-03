SHERWOOD – COCORICÒ E IL MURETTO insieme per una sera

COCORICÒ E ILMURETTO INSIEME PER UNA SERA

A SHERWOOD FESTIVAL

ARRIVA GALACTICA





IL CELEBRE PARTY DEL COCORICÒ DI RICCIONE ARRIVA A PADOVA IL 21 GIUGNO, PRODOTTO DA ILMURETTO DI JESOLO

Per la prima volta a Sherwood Festival arriva Galactica.

Due istituzioni della club culture italiana e internazionale insieme per una sera: Cocoricò e ilMuretto portano in uno dei festival più iconici del panorama nazionale l’energia del party “made in Riccione”.

Si tratta di un appuntamento storico per gli amanti del genere hard techno, che potranno vivere le vibes uniche della piramide più famosa d’Italia sotto il cielo della foresta di Sherwood.

Radicata nell’impeto primordiale dell’underground, GALACTICA si è elevata a forza cosmica,

plasmando il futuro della musica elettronica. Dalle notti leggendarie del Cocoricò alle conquiste audaci d’Europa, Galactica è fusione di suono, visione e comunità.



Un luogo dove la cultura techno abbraccia l’innovazione, dove ogni evento è un rito, e il battito non si spegne mai.

Benvenuto nella prossima dimensione!

Gli ospiti in consolle sono ancora da annunciare, ma la storia del party fa preannunciare una line up importantissima. Nel passato hanno fatto parte dei cartelloni di Galactica, infatti, artisti del calibro di Indira Paganotto, Ellen Allien, Sara Landry, Nina Kraviz, Nico Moreno, Fantasm, tra gli altri.

Per questo motivo i biglietti saranno già in vendita da oggi, lunedì 17 marzo, dalle ore 14:00, in first release, in esclusiva TicketSms, per i più appassionati che vorranno partecipare all’evento indipendentemente dal cast, sapendo che le sorprese saranno garantite.

Il prezzo del biglietto aumenterà poi, con altre fasi di vendita, dal 7 aprile, avendo la possibilità di acquistarlo anche sugli altri circuiti di vendita ufficiali, Ticketone e Sherwood Festival (https://linktr.ee/sherwoodfestival )

Bio Sherwood:

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO – dal 11/06 al 12/07

20 giugno 2025 | 99 POSSE + PERSIANA JONES (1€ può bastare)

21 giugno 2025 | GALACTICA w/ TBD

25 giugno 2025 | BUILT TO BLAST #2 w/ Pest Control & more (1€ può bastare)

26 giugno 2025 | FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

1 luglio 2025 | MARLENE KUNTZ con orchestra

3 luglio 2025 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

4 luglio 2025 | REGGAE DAY #9 w/ JUNIOR KELLY + SUD SOUND SYSTEM (1€ può bastare)

5 luglio 2025 | GHALI

9 luglio 2025 | AFTERHOURS

11 luglio 2025 | L’ENTOURLOOP + Flexional