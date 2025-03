JAMIE XX – due date in Italia a luglio

Jamie xx arriva in Italia con due date nel 2025: venerdì 11 luglio al Carroponte di Milano e sabato 12 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest.

Jamie xx ha pubblicato il nuovo singolo “F.U.” il 29 gennaio 2025. Il brano vede l’artista, DJ, produttore e compositore londinese collaborare con l’icona del soul statunitense Erykah Badu per un pezzo da urlo pronto per le discoteche. “F.U. (feat. Erykah Badu)” è presente nella Deluxe Edition del secondo acclamato album di Jamie, In Waves.

L’attesissimo secondo album di Jamie xx, In Waves, è stato pubblicato il 20 settembre 2024 via Young, entrando nella classifica britannica degli album al numero 5. In una serie di recensioni entusiastiche, l’album è stato descritto da NME come “immacolato”, Clash come “un capolavoro” e Rolling Stone UK come “un album che raggiunge – e raggiunge – l’euforia pura”. A nove anni dall’album di debutto In Colour, nominato ai GRAMMY, ai BRIT, all’Ivor Novello e al Mercury Music Prize, l’album vede Jamie replicare i crescendi emotivi e l’eccitante volatilità di una notte quasi mistica.

Jamie xx è un compositore, interprete, produttore musicale e artista di remix britannico ed è uno dei tre membri dei The xx. Il gruppo si è formato a Londra nel 2005 e ha pubblicato il suo album di debutto, intitolato xx, quattro anni dopo. L’album ha raggiunto il terzo posto nelle classifiche del Regno Unito e ha vinto il prestigioso Mercury Music Prize. Il 2011 ha visto l’uscita di We’re New Here, il remix di Jamie dell’album I’m New Here di Gil Scott-Heron, che ha ricevuto grandi consensi. Nel 2012 è uscito Coexist, il secondo album dei The xx, che ha raggiunto il numero 1 nel Regno Unito e il numero 5 nella classifica degli album di Billboard negli Stati Uniti. xx e Coexist hanno venduto oltre quattro milioni di copie.

Nel 2013, i The xx si sono recati a Manchester per esibirsi in 18 spettacoli da tutto esaurito in un locale di 60 posti appositamente costruito come parte del MIF13. Lo spettacolo, The xx in Residence, è stato successivamente adattato e trasferito a New York, dove ha riscosso ampi consensi per 25 spettacoli altrettanto intimi al Park Avenue Armory. Sempre nel 2013, il gruppo ha curato il proprio festival, Night + Day, che si è tenuto a Lisbona, Londra e Berlino.

Jamie ha effettuato numerosi tour, sia come membro dei The xx che come artista solista, e ha lavorato a lungo come produttore e remixer per artisti come Florence + the Machine, Drake, Adele e Alicia Keys. Nel 2015, dopo aver pubblicato diversi singoli a suo nome, Jamie ha pubblicato In Colour, il suo primo album da solista. In Colour è diventato uno degli album elettronici di maggior successo commerciale e acclamato dalla critica, entrando nella rosa dei Mercury Music Prize Album of the Year 2015 e ricevendo nomination ai BRIT Awards 2015, agli Ivor Novello Awards e ai Grammy Awards 2016.

Nello stesso anno Jamie ha anche collaborato con il coreografo Wayne McGregor e l’artista visivo Olafur Eliasson per la produzione del balletto Tree Of Codes, con una colonna sonora originale composta da Jamie.

Nel 2017 Jamie si è riunito con i The xx per pubblicare il loro terzo album I See You. L’album ha segnato una nuova era per la band, sia dal punto di vista sonoro che in termini di processo. Infatti, mentre xx e Coexist sono stati entrambi realizzati in relativo isolamento a Londra, I See You è stato registrato tra marzo 2014 e agosto 2016 a New York, Marfa TX, Reykjavik, Los Angeles e Londra, ed è stato caratterizzato da un approccio più esterno, aperto ed espansivo. Prodotto da Jamie, I See You rappresenta il momento più audace dei The xx, che si esibiscono con maggiore chiarezza e ambizione rispetto al passato. Ha debuttato al numero 1 nella classifica degli album del Regno Unito e al numero 2 in quella degli Stati Uniti, raggiungendo la vetta delle classifiche in 8 paesi.

Nel 2020 Jamie ha pubblicato il suo primo singolo da solista dopo oltre cinque anni, “Idontknow”. Il brano è accompagnato da un video, coreografato dalla ballerina e coreografa irlandese Oona Doherty. A questo brano hanno fatto seguito, nel 2022, “LET’S DO IT AGAIN” e “KILL DEM”, due singoli che hanno alimentato le speculazioni sul fatto che Jamie fosse vicino a completare il seguito di In Colour. Ha inoltre prodotto l’acclamato album di debutto da solista del compagno di band Oliver Sim, “Hideous Bastard”, pubblicato nell’ottobre 2022.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 20 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.