Anastacia: le foto del concerto alle OGR di Torino

Anastacia torna in tour per celebrare i 25 anni di Not That Kind: il 19 marzo 2025 alle OGR Torino la prima data italiana.

La celebre popstar Anastacia tornerà in Italia nel 2025 per celebrare i 25 anni dall’uscita dell’album Not that Kind contenente il singolo, diventato inno intramontabile, I’m Outta Love. La prima delle quattro date italiane sarà alle OGR Torino, il 19 marzo 2025, per poi sbarcare a Roma, Milano e Padova. Il tour europeo Not That Kind 2025 farà inoltre tappa in Spagna, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Irlanda e Regno Unito.

Il concerto si svolgerà nella suggestiva Sala Fucine delle OGR Torino, ex Officine per la riparazione dei treni, oggi conosciute come iconico hub per la cultura, la musica e l’innovazione.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Anastacia a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Alessandro Bosio